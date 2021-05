BTS, Katy Perry et Gregory Porter parmi les lauréats des Webby Awards 2021

BTS, Dua Lipa, Kristen Bell, The Daily Show With Trevor Noah et The Late Late Show With James Corden figuraient parmi les multiples lauréats des Webby Awards 2021, présentés mardi 18 mai. Les Webby Awards, qui en sont maintenant à leur 25e année, célébrer le travail créatif sur Internet.

Gregory Porter Clip vidéo “Revival” et Katy Perry la vidéo d’animation pour «Harleys In Hawaii» a remporté le prix People’s Voice. La vidéo d’animation de «Let It Snow» de Frank Sinatra a également remporté le prix de la meilleure vidéo d’animation.

«Hallucinate» de Dua Lipa a remporté un Webby People’s Voice Award pour l’animation, la vidéo générale. «Dua Lipa a de nouvelles règles pour les rencontres COVID» a remporté un Webby Award for Comedy: Shortform, vidéo générale.

Le segment “ Carpool Karaoke ” de BTS sur The Late Late Show With James Corden a remporté un Webby People’s Voice Award pour la variété et la réalité, la vidéo générale. Le concert virtuel innovant de Kiswe Powers «Map of the Soul ON: E» de BTS a remporté à la fois un Webby Award et un Webby People’s Voice Award pour la musique, le virtuel général et la télécommande.

Pharrell Williams a remporté le premier prix Webby Anthem. Le prix honore Williams pour son travail vers l’équité raciale dans l’éducation et l’entrepreneuriat en autonomisant une nouvelle génération d’étudiants en sciences, technologie, ingénierie, arts, mathématiques et motivation (STEAMM) par le biais de son organisation à but non lucratif, YELLOW, et également pour soutenir les propriétaires d’entreprises Black et Latinx. grâce à sa nouvelle organisation à but non lucratif, Black Ambition.

Les fans pouvaient regarder l’émission de cette année, animée par l’actrice, podcasteuse et militante Jameela Jamil, via le site officiel de l’événement. Katie Couric, Gayle King, Naomi Watts sont également apparues en tant que présentateurs et invités spéciaux.

En dehors de la musique, Comedy Central a remporté le prix de la société média Webby de l’année pour avoir remporté le plus grand nombre de distinctions dans toutes les catégories Webby: 14.

Andra Day et Riz Ahmed, nominés aux Oscars pour leurs performances aux États-Unis contre Billie Holiday et Sound of Metal, respectivement, ont remporté Webbys de la meilleure actrice et du meilleur acteur pour leur travail dans ces films.

Les autres lauréats de prix pour réalisations spéciales sont le Dr Anthony Fauci (personne de l’année); la mathématicienne Gladys Brown West (prix pour l’ensemble de ses réalisations); Stop AAPI Hate (Manjusha Kulkarni, Cynthia Choi et Russell M. Jeung) (mouvement social de l’année); Parmi nous (évasion de l’année); et Celeste Barber; et José Andrés.

Pour une liste complète des gagnants des Webby Awards, visitez le site officiel de l’événement.