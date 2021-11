BTS Megan Thee Stallion et Doja Kat les grands gagnants des AMA 2021. Lors de la remise des prix ce dimanche au Microsoft Theater de Los Angeles et animée par Cardi B, le groupe coréen a remporté trois AMA, Favorite Pop Duo ou Group, Favorite Pop Song for « Butter » et Artist of The Year. Le BTS a présenté avec Coldplay leur chanson « My Universe ».

Selon Femalefirst, Megan Thee Stallion – qui ne s’est pas présentée pour des « problèmes inattendus » a également remporté trois prix, chanson tendance préférée pour « Body », artiste hip-hop féminine préférée et album hip-hop préféré pour « Good News ».

Doja Cat a remporté le même nombre de prix, trois, Collaboration de l’année pour « Kiss Me More » avec SZA, Artiste féminine préférée (R&B) et Album préféré (R&B) avec « Planet Her ».

Kanye West a été récompensé en tant qu’artiste gospel préféré et Machine Gun Kelly a remporté la catégorie Rock Star préférée (BAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA)

Taylor Swift, qui a battu le record du plus grand nombre d’AMA remportées, a remporté le prix de l’artiste pop féminine préférée et de l’album pop préféré pour « evermore ».

Le tapis rouge… ça alors. Zzzzzzzzzzzzz …

Cardi B portait une discrète robe noire et un masque doré… elle ressemblait à la jumelle veuve millionnaire de La Llorona Jojo Siwa était habillée normalement, avec des talons et une robe noire (d’après elle c’était sa première fois evah !) et les gens étaient choqués. Bien sûr, comparée aux looks super idiots et colorés avec la queue de cheval et les nœuds qu’elle porte toujours, elle a l’air de son âge. Elle avait l’air mignonne, j’aimais sa robe. Imaginez, ce serait sur le tapis rouge que c’est « l’actualité »… lol ! Machine Gun Kelly est allé avec sa fille Casie. JLo n’est pas allée sur le tapis rouge mais s’est présentée dans une robe de mariée nude Dolce & Gabbana… elle a chanté « On My Way ». Bien sûr, c’était pour jeter un indice direct sur Ben faisant la promotion de son prochain film « Marry Me ».

Le reste du tapis rouge… meh ! Vous pouvez voir plus de célébrités ici.

