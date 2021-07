BTS modélisera de nouveaux vêtements pour hommes Louis Vuitton dans un spectacle dérivé – WWD

La collection pour hommes Louis Vuitton de l’automne 2021 de Virgil Abloh a donné naissance à un spin-off – et elle sera animée par le boys band sud-coréen BTS, a appris WWD.

La marque de luxe française prévoit de dévoiler la collection, qui comprend 34 nouveaux looks et sept de la gamme originale dévoilée en janvier dernier, via un film qui fera ses débuts sur son site Internet aujourd’hui à midi CET. La pièce maîtresse de la révélation en ligne sera une apparition de BTS, qui a signé en tant qu’ambassadeur Vuitton en avril dernier avec la promesse de “projets passionnants” à venir.

Chaque membre du supergroupe portera un look dans le film du réalisateur coréen Jeon Go-woon.

“Le film met en scène une conversation entre l’espace, le mouvement et la connectivité mondiale au cœur de notre moment dans le temps, et explore la ville de Séoul à travers le prisme de la diversité”, selon Vuitton, notant que la bande originale comportera une partition originale de CIFIKA, Kim Kate et Net Gala.

“Séoul a une énergie si unique et BTS incarne complètement cette ambiance”, a déclaré Abloh. “Ils ajoutent leur touche à la collection, se l’approprient et la portent vers de nouveaux sommets.”

Abloh, directeur artistique masculin de Vuitton, a lancé un modèle itinérant de défilés de mode l’automne dernier, en commençant par la saison printemps 2021 qu’il a introduit avec des défilés physiques à Shanghai puis à Tokyo.

Le créateur l’appelle “Le Voyage”, expliquant que le format transcende les saisons de la mode traditionnelles et place les collections dans le contexte “d’échanges entre les cultures et les nations, en respectant les valeurs fondamentales de diversité, d’inclusivité et d’unité” qui sont la clé de son approche créative.

BTS, acronyme de Bangtan Sonyeondan ou « Beyond the Scene », est composé de sept artistes – Jin, Suga, J’Hope, RM, Jimin, V et Jungkook – chacun ayant son propre style. Le groupe a dominé le palmarès Billboard Hot 100 à trois reprises en 2020 et a été reconnu aux Billboard Music Awards, aux American Music Awards et aux MTV Video Music Awards.

La popularité massive du groupe de garçons et son style cool ont aidé à convaincre les principaux leaders de la foule de la mode. BTS a atterri sur la liste des meilleures tenues 2019 de Vanity Fair. La même année, ils ont été nommés ambassadeurs mondiaux de la marque Fila et ont été habillés par le créateur de vêtements pour hommes de Dior, Kim Jones, qui a créé des tenues de scène pour une étape de la tournée mondiale du groupe “Love Yourself: Speak Yourself”.

Vuitton avait déjà exploité la puissance de la K-pop en faisant appel à BTS pour faire une campagne de teasers avant la collection automne 2021 d’Abloh pour la marque dévoilée en janvier. BTS compte 45,1 millions d’abonnés sur Instagram, par exemple.

Vuitton compte également de nombreuses ambassadrices célèbres de la marque, dont Alicia Vikander, Emma Stone, Léa Seydoux, Sophie Turner, Liu Yifei et Naomi Osaka, triple vainqueur du Grand Chelem.

