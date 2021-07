BTS nous surprend avec “Permission to Dance”

Permission to Dance, la nouvelle vidéo BTS avec des paroles d’Ed Sheeran balaie : 21,7 vues en heures.

Sans aucun doute, BTS est l’un des groupes les plus célèbres et ils ont obtenu du succès avec leurs chansons, ce n’est pas pour rien qu’ils attirent l’attention de l’industrie de la musique et ont des millions de fans à travers le monde. Maintenant, les natifs de Corée du Sud ont surpris leurs fans avec leur nouvelle chanson « Permission to Dance », ainsi que la vidéo correspondante.

Au cours des dernières heures, les fans de BTS ont inondé les réseaux sociaux pour commenter la nouvelle chanson “Permission to Dance”, ainsi que le clip dans lequel des Sud-Coréens interprètent à nouveau une chorégraphie que leurs followers apprendront sûrement bientôt.

La première de Permission to Dance écrit par Ed Sheeran pour le groupe BTS, qui sort son album Butter, a conquis les réseaux sociaux du monde entier

TS, le groupe coréen « K-pop » avec des millions d’adeptes à travers le monde, a sorti son nouveau clip vidéo « Permission to Dance » générant plus de 21,7 millions de vues en moins de quatre heures sur sa seule chaîne YouTube.

Les paroles de ‘Permission to Dance’ ont été composées par le célèbre musicien anglais Ed Sheeran pour le célèbre groupe sud-coréen.

Cette chanson, à laquelle la musicienne canadienne Jenna Andrews a également collaboré, fait partie de l’album ‘Butter’, que BTS a mis en vente en même temps qu’il sortait cette chanson qui bat des records sur les réseaux sociaux.

Le groupe a présenté son plus récent succès dans l’émission Jimmy Fallon et cela a été un mois très intense pour toute l’armée car BTS a sorti des cadeaux surprises pour qu’ils puissent profiter de l’été. Maintenant, le groupe coréen a présenté son dernier succès en direct : Permission to Dance.

La performance de BTS a eu lieu le 13 juillet lors du «Tonight Show» et leur chanson a été présentée à l’album à succès «Butter» qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques.

Et avez-vous déjà entendu ce nouveau single ? Qu'est-ce que tu en penses?

