BTS organise une émission sur le «beurre» avec James Corden

BTS est à l’intersection du fandom mondial ces jours-ci – mais en ce moment, ils sont littéralement à l’intersection de Genesee et Beverly à Los Angeles – avec nul autre que James Corden.

Le groupe pop coréen – composé d’un énorme 7 membres – semble être impliqué dans un nombre important de spectacles au milieu de la journée, et au milieu de la rue aussi … juste à l’extérieur de la ville de télévision de CBS au cœur de LA

C’est là que Corden filme son « Late, Late Show » … et il semble que lui et son équipe ont coordonné une sorte de danse élaborée qui bloque les routes – avec des costumes, une signalisation, un trampoline … et probablement de la musique BTS aussi.

D’après ce que nous pouvons voir ici… ils ajoutent le tube du groupe, « Butter », qui a été au sommet de toutes sortes de charts musicaux ces derniers temps – emblématique de leur attraction en général, ces gars sont très donc au sommet du monde.

Non seulement ils ont été nominés pour un autre Grammy cette année, mais ils viennent de faire le ménage aux AMA – remportant trois trophées au total – et vendent des concerts partout où ils vont, y compris ici … ils ont un spectacle ce week-end au SoFi Stadium, et les billets se revendent pour une fortune (environ 600 $ pour les saignements de nez, juste pour référence).

Bien sûr, Corden connaît le talent quand il le voit – il n’est donc pas surprenant qu’il mette tout en œuvre pour le segment qu’ils tournent en ce moment. En plus, c’est en quelque sorte dans son ruelle de toute façon … des extravagances de style flash mob qui arrêtent les gens dans leur élan et leurs voitures.

J’ai hâte de le voir quand il sera diffusé plus tard ce soir !