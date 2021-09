BTS participe à l’Assemblée générale des Nations Unies; chanter et demander des vaccins – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Un discours à la Organisation des Nations Unies a retenu l’attention comme peu d’autres : une pétition pour les vaccins, pour la jeunesse et le bien-être des superstars du Land de K-pop BTS.

Montant sur scène pour un événement sur le développement durable, le groupe de sept membres a parlé lundi du fond de marbre vert rénové dans le hall de l’Assemblée générale des Nations Unies pour aider à faire avancer les objectifs de l’ONU pour 2030, notamment mettre fin à l’extrême pauvreté, préserver la planète et parvenir à l’égalité des sexes.

Chaque choix que nous faisons est le début du changement, pas la fin », a déclaré le RM de BTS.

Président sud-coréeno Moon Jae-in a mis en vedette des pop stars cEn tant qu’envoyés présidentiels spéciaux et groupe de « jeunes exceptionnellement exceptionnels en contact avec la jeunesse du monde ».

La gravité du moment n’est pas passée inaperçue des musiciens devant les dirigeants mondiaux et les Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Les nerfs de Jimin étaient évidents lorsque le membre du gang a trébuché sur ses mots en parlant de jeunes essayant de naviguer dans la pandémie. Jimin s’est excusé avant de retrouver son calme. C’était un moment qui a conduit à “ARMY” des fans de BTS pour vous soutenir sur les réseaux sociaux. Les interprètes se sont relayés sur scène pour leur discours de sept minutes.

Mais tous n’étaient pas les objectifs de l’ONU. Le groupe a également sorti un nouveau clip pour leur dernier single, Permission de danser, filmé au siège de l’ONU à New York. Les membres du groupe ont chanté Don’t Need to Talk the Talk, just Walk the Walk alors qu’ils dansaient de la salle de l’Assemblée générale au jardin surplombant l’East River.

Depuis ses débuts en 2013, BTS a atteint une reconnaissance mondiale pour sa musique et son activisme, qui inclut également la dénonciation publique du racisme envers les Asiatiques. Le groupe a atteint le sommet du palmarès Billboard Hot 100 à trois reprises en 2020 et a été nominé pour des distinctions majeures telles que les Billboard Music Awards et les MTV Music Video Awards.

Le discours de lundi a marqué la deuxième apparition du groupe à l’ONU. Le groupe avait participé à un événement en 2018, lorsque RM a parlé de son travail avec l’UNICEF.

Source : Excelsior