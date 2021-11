BTS revient pour donner des concerts après près de deux ans d’absence en raison de covid-19 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

bts Il est revenu sur scène après plus d’un an sans contact avec le public face à la pandémie de covid-19. Le groupe K-Pop joué devant des milliers de fans à Los Angeles, en Californie.

Le groupe sud-coréen de sept membres a tenu le premier de ses quatre concerts «Permission to Dance on Stage» ce samedi au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie.

Lors d’une conférence de presse avant leur deuxième spectacle dimanche soir, le membre de BTS RM a déclaré qu’être à nouveau sur scène pour la première fois depuis 2019 était une expérience émouvante.

« Voir tous les fans, voir le stade plein de tous les fans hier m’a beaucoup ému, au-delà des mots », a déclaré RM aux journalistes.

Les concerts Ils sont les premiers des BTS depuis 2019, quand ils ont conclu leur dernière tournée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Alors que la pandémie se propageait l’année dernière, le groupe a reporté puis annulé ce qui devait être sa plus grande tournée internationale qui comprenait près de 40 concerts, organisant des spectacles via Internet à la place.

Depuis leurs débuts en 2013, BTS a été le fer de lance d’un engouement mondial pour la K-Pop. avec de la musique et de la danse entraînantes et entraînantes, ainsi que des paroles et des campagnes sociales visant à autonomiser les jeunes.

La semaine dernière, ils ont remporté le prix du meilleur artiste de l’année aux American Music Awards et de la meilleure chanson pop pour leur tube estival « Butter », entre autres distinctions.

Source : Excelsior