BTS s’empare des rues de LA pour le concert de Corden Crosswalk

BTS a emmené certains de ses plus grands succès dans les rues de Los Angeles dans une nouvelle performance pour The Late Late Show avec James Corden.

Alors qu’il était aux États-Unis pour ses quatre spectacles à guichets fermés au SoFi Stadium de LA, le groupe de K-pop à la conquête du monde a enregistré une poignée de performances pour Corden, la dernière ayant été diffusée hier soir (16 décembre).

« Écoutez – je sais que vous venez de jouer de gros concerts et que vous avez fait sauter le toit de l’endroit. Vous savez quoi? Je ne suis pas surpris parce que vous êtes brillants, formidables, sensationnels. Vous êtes de grands chanteurs. Vous êtes BTS », a déclaré Corden au groupe au début du segment, avant de pointer le passage pour piétons à l’extérieur des studios CBS. « Mais ces concerts n’étaient qu’une entrée, un apéritif, car aujourd’hui, vous allez jouer dans la plus grande salle de votre vie. »

« Nous venons de jouer devant 50 000 personnes au SoFi Stadium », a déclaré le rappeur RM à la caméra. « Maintenant, il veut que nous jouions à côté d’une station-service ? »

Malgré l’appréhension du groupe quant à l’emplacement et à la sécurité du lieu de prédilection de Corden, ils ont interprété des extraits de ses trois singles en anglais. « Le beurre », « Permission de danser » et « Dynamiter » sur le passage pour piétons chaque fois que les feux devenaient rouges. Les voitures attendant de continuer leur chemin regardaient, certains spectateurs regardant avec amusement et d’autres se tenant à travers les toits de leurs véhicules pour chanter et danser.

La performance du passage pour piétons suit une interprétation en studio de « Butter » que BTS a livré pour le 1000e épisode de The Late Late Show plus tôt ce mois-ci. En novembre, il a également offert aux fans une version de « Permission To Dance », interprétée devant un décor conçu numériquement pour ressembler à un bâtiment coréen traditionnel.

Suite aux quatre concerts du groupe à LA, baptisés Permission To Dance On Stage, son agence HYBE a annoncé que les sept membres feraient leur première pause officielle depuis 2019. Bien qu’aucune date officielle n’ait été donnée pour leur retour aux activités, ils ont déjà teasé un retour en direct à Séoul pour mars 2022 et a confirmé qu’un nouvel album est en préparation.

Pendant ce temps, BTS a été nominé pour un Grammy aux récompenses de l’année prochaine. Le groupe a été sélectionné pour la meilleure performance pop en duo/groupe pour « Butter », aux côtés de Doja Cat et SZA, Tony Bennett & Lady Gaga, Justin Bieber et Benny Blanco, et Coldplay.

