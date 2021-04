BTS sort un nouveau single, «  Film Out  », du nouvel album, «  BTS, The Best  »

Superstars de la K-pop BTS ont sorti une toute nouvelle chanson et une vidéo d’accompagnement, «Film Out», de leur prochain album en japonais BTS, The Best, qui arrive le 16 juin.

La compilation de deux disques prévue comprendra également leur smash en anglais, «Dynamite», ainsi que toutes les chansons en japonais qu’ils ont publiées depuis 2017.

Le groupe a annoncé le disque pour la première fois le 26 mars via leur fan club japonais officiel, mais ils ont taquiné la sortie officielle de «Film Out» depuis février. La piste a été écrite en collaboration avec Iyori Shimizu du groupe japonais Black Number, et elle a été présentée pour la première fois en tant que chanson thème de fin du film japonais de 2021, SIGNAL the Movie Cold Case Investigation Unit, qui sortira en salles demain.

Auparavant, «Don’t Leave Me» de BTS était présenté comme le thème de la série télévisée japonaise Signal, un remake de la populaire série dramatique K du même nom, mettant en vedette Kentaro Sakaguchi en tant que policier qui communique avec un autre officier de la passé pour résoudre les cas non résolus.

Dans d’autres nouvelles, BTS a décroché sa toute première nomination au 2021 Prix ​​britanniques. Pour les prix à venir, BTS est en lice pour le prix du meilleur groupe international, un prix qui a été rétabli cette année après une interruption d’un an.

BTS, qui est maintenant le premier artiste ou groupe sud-coréen à remporter une nomination aux BRIT Awards, affrontera les autres nominés Foo Fighters, Run the Jewels, HAIM et Fontaines DC.

«Film Out» de BTS peut être acheté ici. Consultez la liste complète des pistes ci-dessous.

BTS, la meilleure liste de pistes

DISQUE1 (CD)

1. Sortie du film

2. ADN -Japonais ver.-

3. Best Of Me -Japonais ver.-

4. Lumières

5. Sang, sueur, larmes -Version japonaise.-

6. Fake Love -Japonais ver.-

7. Black Swan -Japonais ver.-

8. Avion pt.2 -Version japonaise.-

9. Go Go – version japonaise.

10. Idol -Japonais ver.-

11. Dionysos – version japonaise –

12. Mic Drop -Japonais ver.-

-Titre bonus-

13. Dynamite

DISQUE2 (CD)

1. Boy With Luv -Japonais ver.-

2. Restez Gold

3. Lâchez prise

4. Spring Day -Japonais ver.-

5. Sur -japonais ver.-

6. Ne me quittez pas

7. Not Today -Japonais ver.-

8. Make It Right – Version japonaise –

9. Vos yeux disent

10. Crystal Snow