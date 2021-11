BTS, Taylor Swift et Bad Bunny gagnent gros aux American Music Awards 2021

Les American Music Awards 2021 ont été diffusés en direct sur ABC depuis le Microsoft Theatre de Los Angeles le 21 novembre. Organisée par Carid B, la soirée a vu de grandes performances de Zoe Wees, Olivia Rodrigo, Mickey Guyton et plus encore.

Le grand gagnant de la soirée était le supergroupe BTS qui a remporté leurs trois catégories nominées, notamment Artiste de l’année, Duo ou groupe pop préféré et Chanson pop préférée pour « Butter » qu’ils ont interprétée sur la scène principale après une apparition avec Coldplay pour leur collaboration « My Universe ».

Taylor Swift, bien qu’il ne soit pas présent à l’émission, a reçu un American Music Award pour l’album pop préféré d’Evermore et un autre pour l’artiste pop féminine préférée. Elle reste l’artiste la plus récompensée de l’histoire des American Music Awards avec 34 victoires. Plus tard dans la nuit, Rodrigo a décroché un prix pour le nouvel artiste de l’année.

Bad Bunny, qui a également participé au spectacle, a remporté les prix de l’artiste latin masculin préféré et de l’album latin préféré pour EL LTIMO TOUR DEL MUNDO.

Consultez la liste complète des lauréats des American Music Awards 2021.

Artiste de l’année

Taylor Swift

Ariana Grande

BTS – gagnant

Canard

Olivia Rodrigo

Le weekend

Chanson tendance préférée

Erica Banks, « Buss It »

Måneskin, « Commencez »

Megan Thee Stallion, « Body » – gagnant

Olivia Rodrigo, « Permis de conduire »

Popp Hunna, « Adderall (Corvette Corvette) »

Nouvel artiste de l’année

24kOr

Donner sur

Loup masqué

Olivia Rodrigo – gagnante

Le Kid LAROI

Collaboration de l’année

24kGoldn ft. Iann Dior « Mood »

Bad Bunny & Jhay Cortez « DÁKITI »

Chris Brown & Young Thug « Go Crazy »

Doja Cat ft. SZA « Kiss Me More » – gagnant

Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon « Peaches »

Clip vidéo préféré

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) « Laissez la porte ouverte »

Cardi B « Up »

Lil Nas X « MONTERO (Appelez-moi par votre nom) » – gagnant

Olivia Rodrigo « permis de conduire »

Le week-end « Sauve tes larmes »

Artiste pop masculin préféré

Canard

Ed Sheeran – gagnant

Justin Bieber

Lil Nas X

Le weekend

Artiste pop féminine préférée

Ariana Grande

Chat Doja

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Taylor Swift – gagnante

Duo ou groupe pop préféré

AJR

BTS – gagnant

Animaux de verre

Bordeaux 5

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

Album pop préféré

Ariana Grande « Positions »

Dua Lipa « Nostalgie du futur »

Olivia Rodrigo « SOUR »

Taylor Swift « à jamais » – gagnante

Le Kid LAROI « F*CK LOVE »

Chanson pop préférée

BTS « Beurre » – gagnant

Doja Cat ft. SZA « Kiss Me More »

Dua Lipa « Lévitation »

Olivia Rodrigo « permis de conduire »

The Weeknd & Ariana Grande « Save Your Tears (Remix) »

Artiste country masculin préféré

Chris Stapleton

Jason Aldéan

Luke Bryan – vainqueur

Luc Peignes

Morgan Wallen

Artiste country féminine préférée

Carrie Underwood – gagnante

Gabby Barrett

Kacey Musgraves

Maren Morris

Miranda Lambert

Duo ou groupe de pays préféré

Dan + Shay – gagnant

Ligne Floride Géorgie

Dame A

Ancien Domination

Bande Marron Zac

Album de pays préféré

Chris Stapleton « Recommencer »

Gabby Barrett « Goldmine » – gagnant

Lee Brice « Hé le monde »

Luke Bryan « Né ici vivre ici mourir ici »

Morgan Wallen « Dangerous : le double album »

Chanson country préférée

Chris Stapleton « Recommencer »

Chris Young et Kane Brown « Amis célèbres »

Gabby Barrett « The Good Ones » – gagnant

Luke Combs « Pour toujours après tout »

Walker Hayes « Fantaisie comme »

Artiste hip-hop masculin préféré

Drake – gagnant

petit bébé

Sac d’argent Yo

Polo G

Pop Fumée

Artiste féminine de hip-hop préférée

Cardi B

Coi Leray

Erica Banques

Megan Thee Stallion – gagnant

Saweetie

Album hip-hop préféré

Drake « Certified Lover Boy »

Jus WRLD « Les légendes ne meurent jamais »

Megan Thee Stallion « Good News » – gagnant

Pop Smoke « Shoot For The Stars Vise la Lune »

Rod Wave « SoulFly »

Chanson hip-hop préférée

Cardi B « Up » – gagnant

Internet Money ft. Gunna, Don Toliver & NAV « Lemonade »

Lil Tjay ft. 6LACK « Appeler mon téléphone »

Polo G « RAPSTAR »

Pop Smoke « Ce que vous savez sur l’amour »

Artiste masculin R&B préféré

Chris Brown

Donner sur

Réservoir

The Weeknd – gagnant

Huissier

Artiste féminine de R&B préférée

Chat Doja – gagnant

SA

Jazmine Sullivan

Jhené Aiko

SZA

Album R&B préféré

Doja Cat « Planet Her » – gagnant

Giveon « Quand tout est dit et fait… Prenez le temps »

SON « Back of My Mind »

Jazmine Sullivan « Heaux Tales »

La reine Naija « incompris »

Chanson R&B préférée

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) « Leave The Door Open » – gagnant

Chris Brown & Young Thug « Go Crazy »

Giveon « Anniversaire de chagrin »

SON « Dégâts »

Jazmine Sullivan « Reprenez vos sentiments »

Artiste latino masculin préféré

Bad Bunny – gagnant

J. Balvin

Maluma

Ozuna

Rauw Alejandro

Artiste latine féminine préférée

Becky G – gagnante

Kali Uchis

KAROL G

Natti Natasha

ROSALÍA

Duo ou groupe latin préféré

Banda MS de Sergio Lizárraga – vainqueur

Calibre 50

Eslabon Armado

La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho

Los Dos Carnales

Album latin préféré

Bad Bunny « EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO » – gagnant

Kali Uchis « Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) »

KAROL G « KG0516 »

Maluma « PAPI JUANCHO »

Rauw Alejandro « Afrodisíaco »

Chanson latine préférée

Bad Bunny & Jhay Cortez « DÁKITI »

Bad Bunny x ROSALÍA « LA NOCHE DE ANOCHE »

Farruko « Pepas »

Kali Uchis « telepatia » – vainqueur

Maluma & The Weeknd « Hawaï (Remix) »

Artiste rock préféré

AJR

Plus bas que jamais

Foo Fighters

Animaux de verre

Machine Gun Kelly – gagnant

Artiste inspirant préféré

CAÏN

Carrie Underwood – gagnante

Culte d’élévation

Lauren Daigle

Zach Williams

Artiste Gospel préféré

Kanye West – vainqueur

Kirk Franklin

Koryn Hawthorne

Musique de la ville non-conformiste

Tasha Cobbs Léonard

Artiste de danse/électronique préféré

David Guetta

ILLENIUM

Marshmello – gagnant

Qui concerne

Tiësto