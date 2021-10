Le dernier article de Weverse concernant la blessure de BTS V lors de la répétition du concert ‘Permission To Dance’ a suscité des inquiétudes alors que les fans souhaitent que Kim Taehyung se rétablisse bientôt. La mise à jour a assuré que BTS V participera au concert sur scène « Permission To Dance », mais il ne participera à aucune chorégraphie. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’état récent de BTS V.

Même avant la mise à jour officielle de BTS, certains fans coréens ont annoncé que BTS V devait quitter la répétition pour leur répétition « Permission To Dance On Stage » du 24 octobre à mi-chemin le 23 octobre. Plus tard, le label du groupe de musique nominé aux Grammy Awards, Big Hit Music, a publié une clarification.

LIRE LA SUITE: BTS V fait le retour de « Vante » sur Twitter, les fans veulent une exposition



BTS V blessé, la publication de Weverse suscite des inquiétudes (BTS Official Twitter)

BTS V a-t-il été blessé lors de la répétition du concert « Permission To Dance » ?

Selon la mise à jour officielle de Big Hit Music, « V a ressenti une douleur dans les muscles du mollet lors de la répétition le soir du 23 octobre et s’est rendu dans un hôpital voisin pour un examen et un traitement ».

« C’était l’opinion du personnel médical que même s’il n’y avait aucun problème affectant les os de ses jambes, il devrait s’abstenir de mouvements vigoureux tels que la chorégraphie ou la performance sur scène pour le moment. »

Le message a ajouté que V voulait vraiment participer pleinement au concert du BTS, mais selon les conseils du médecin, « V participera à la performance assis et sans chorégraphie. »

Big Hit Music a conclu en disant: « Nous continuerons à accorder la plus haute priorité à la santé et à la sécurité de nos artistes, et nous nous efforcerons de faire en sorte que tous les membres de BTS puissent rencontrer leurs fans en pleine santé. »

LIRE LA SUITE : BTS V remporte le titre de « muse mondiale » de K-media Photo par The Chosunilbo JNS/Imazins via .

Les fans de Taehyung inondent les réseaux sociaux et souhaitent que Taetae « se rétablisse bientôt »

Les souhaits des fans de BTS V affluent sur les réseaux sociaux alors que le fandom de soutien souhaite que le «Stage Genius» se rétablisse bientôt. BTS V a offert au fandom une pléthore de performances scéniques légendaires et les fans attendront patiemment que le chanteur revienne bientôt sur scène en pleine forme.

Un fan a partagé des extraits du contrôle de scène du concert Permission To Dance en disant: « Comme toujours, Taehyungie fait de son mieux. Get Better Soon Tae! »

Un deuxième fan a noté: «Mon amour le plus cher et le plus fort, vous avez parfaitement joué le soundcheck aujourd’hui. nous sommes plus que fiers de vous. ta présence nous suffit amplement. vous être là est assez. ta voix seule peut rendre tout le monde heureux.

Taetae sera ensuite vu dans le concert en ligne de BTS « Permission To Dance On Stage » le 24 octobre à 18h30 KST / 5h30 HNE. Consultez l’horaire international ici.

Diffusez la liste de lecture Kim Taehyung ci-dessous.

Dans d’autres nouvelles, la bande originale de la saison 2 de Locke et Key : chaque chanson explorée