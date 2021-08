BTS V couronné ultime visuel K-pop avec 13 fancams avec 10 millions de vues

in

BTS V, alias Kim Taehyung, revendique officiellement son trône en tant que visuel K-pop ultime après que sa base de fans ait rapporté que le chanteur du groupe nominé aux Grammy dépassait treize fancams qui totalisent plus de 10 millions de vues, un exploit que lui seul peut réaliser.

En plus de battre et d’établir des records de musique phénoménaux avec des singles comme Sweet Night, BTS V est également couronné comme l’idole qui a un impact immense sur ses chanteurs juniors car ils se tournent également vers les fancams de V pour apprendre des expressions impeccables du chanteur.

Célèbre sous le nom de CGV (Computer-generated V), voici comment Kim Taehyung a marqué sa place en tant que représentation visuelle ultime de la K-pop.

BTS V couronné comme la présentation visuelle K-pop ultime

Les fans de BTS V ont déclaré que le crooner Winter Bear était la représentation visuelle ultime de la K-pop. Le chanteur détient désormais le record d’avoir jusqu’à treize fancams avec plus de 10 millions de vues.

De plus, le hitmaker sud-coréen s’est également imposé comme “SNS King” avec deux publications sur Instagram qui ont croisé plus de 8 millions de likes. Sa photo conceptuelle “Butter” a dépassé les 9 millions de likes, faisant de lui la première célébrité coréenne à remporter ce record.

BTS #V a réaffirmé sa position de joueur SNS le plus fort en établissant un record, car sa photo conceptuelle de beurre a récemment dépassé les 9 millions de “j’aime” sur instagram, devenant ainsi la première célébrité coréenne à atteindre cet objectif, ce qui lui a valu le surnom de RECORD MAKER V. 2. https://t.co/riQSkRgwEP pic.twitter.com/miTniRnmLb – BTS V News (@KTH_News) 16 août 2021

En parlant de l’impact de BTS V, un fan enthousiaste a partagé : « LES TITRES IL A OBTENU OFFICIELLEMENT DE KPOP INDUSTRY AINSI QUE DES MÉDIAS INTERNATIONAUX… REPRÉSENTATION VISUELLE DE KPOP FACE DE KPOP ULTIMATE STAN ATTRACTOR DE KPOP FACE DE BTS IDOLE DES IDOLES FANCAM KING KING OF SNS…… ET LA LISTE CONTINUE….IDOLE LA PLUS POPULAIRE V…..FÉLICITATIONS TAEHYUNG ! »

TITRES IL A OBTENU OFFICIELLEMENT DE KPOP INDUSTRY AINSI QUE DES MÉDIAS INTERNATIONAUX…

REPRÉSENTATION VISUELLE DE KPOP

VISAGE DE KPOP

ATTRACTEUR STAN ULTIME DE KPOP

VISAGE DE BTS

IDOLES DES IDOLES

ROI FANTAISIE

ROI DES SNS……ET LA LISTE CONTINUE….IDOLE LA PLUS POPULAIRE V…..FÉLICITATIONS TAEHYUNG https://t.co/1kK4sWrueb – Anne Sam (@annesam59144314) 2 juillet 2021

Un aperçu de toutes les fancams BTS V qui ont atteint / franchi 10 millions de vues

Chaque fancam individuelle des idoles K-pop aide à mettre en évidence leurs propres charmes uniques, comment elles incarnent n’importe quel concept et changent leur expression faciale selon le concept.

De Beomgyu de TXT à Yeosang d’Ateez, Kim Taehyung a des fans parmi les groupes d’idols de quatrième génération les plus talentueux qui prétendent souvent que le créateur de Blue & Grey est apte à être celui qui a le concept d’étourdir les téléspectateurs à chaque fois avec quelque chose de nouveau.

📰 #BTSV a ajouté une 13e fancam à sa liste de fancams avec plus de 10 millions de vues. V’s ‘Butter’ Stage CAM @ SiriusXM – BTS a été publié sur la chaîne YouTube officielle de BTS le mois dernier et a déjà dépassé les 11 millions de vues. https://t.co/FapEZlteoi pic.twitter.com/Th7fpHOef0 – BTS V UNION (@VGlobalUnion) 20 août 2021

Pour célébrer le moment précieux de Kim Taehyung dépassant les 10 millions de vues sur 13 fancams, voici une liste de toutes pour votre plus grand plaisir.

Stage CAM « Beurre » (mise au point V) à SiriusXM



2. Compte à rebours Mnet M BTS V DNA fancam

3. M Compte à rebours ‘GO GO’ BTS V focus

4. M Compte à rebours Black Swan BTS V focus

5. M Compte à rebours ‘ON’ BTS V focus

6. Fancam BTS V ‘Idol’

7. Focus BTS V ‘Mic Drop’

8. ‘Avion pt 2’ M Compte à rebours V focus

9. Focus sur le BTS V « Pied Piper »

dix. BTS ‘Nanjing’ V focus

11. BTS ‘ADN’ V focus

12. Fancam BTS V ‘Boy In Luv’

13. Fancam record de BTS V ‘Boy In Luv’ – 135 millions de vues

