BTS V, Jimin, Jungkook & Hobi groovent au concert de Harry Styles

BTS était au concert de Harry Styles ! Bien qu’il ne soit pas confirmé si tous les membres étaient là, BTS V, Jungkook, Jimin et Hobi ainsi que la reine de la pop Lizzo ont été retrouvés en train de groover dans le méga concert de Harry Styles !

BTS est parti de Séoul pour LA le 17 novembre et depuis lors, les fans du groupe nominé aux Grammy ont repéré les membres se promener dans LA, explorant la ville avant leur apparition à l’AMA 2021 et le premier concert hors ligne en près de deux ans !

Mais ce qui a même pris ARMY par surprise, c’est de trouver des membres de BTS lors d’un concert de Harry Styles, Jungkook portant un masque et une casquette pour assurer un maximum de « déguisement » et simplement sauter sur la musique.

Plus tard, BTS a mis en ligne des vidéos d’eux en concert avec des clichés avec Lizzo.

LIRE LA SUITE: Heure et comment regarder BTS x Megan Thee Stallion aux AMA 2021

Regardez : BTS V, Jungkook, Jimin et Hobi dansant sur la chanson de Harry Styles avec Lizzo

Twitter est entré dans une frénésie alors que plusieurs vidéos de membres du BTS, Kim Taehyung, Jungkook, Jimin et Hobi ont fait surface sur Twitter. À la joie d’ARMY, ils ont découvert que Lizzo, un fan certifié de BTS, et ‘Vmin’ stan étaient également là avec les membres du groupe le plus ancien du Billboard.

BTS V a été aperçu portant un sweat à capuche noir et un t-shirt noir, Jimin portait un sweat-shirt gris, Hobi portait un blazer noir et Jungkook portait un sweat à capuche imprimé animal avec une casquette et un masque, perfectionnant le «déguisement». Vérifiez les vidéos ci-dessous.

Lizzo et BTS ont également été aperçus en train de cliquer sur des images ensemble et de se blottir dans un câlin de groupe. Un fan qui était au concert de Harry Styles a également affirmé que SZA était là avec BTS et Lizzo. Le fan a également noté que Styles avait repéré ses « super fans » dans le public et les avait appelés ses « amis spéciaux ».

LIRE LA SUITE: L’aéroport de BTS V recherche un voyage à LA 2021 surnommé une » scène d’un film »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

SZA EST AVEC LIZZO ET BTS — AUJOURD’HUI (@purpIeboa) 20 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

HARRY A APPELÉ LIZZO BTS ET SZA SES AMIS SPÉCIAUX — AUJOURD’HUI (@purpIeboa) 20 novembre 2021

BTS ARMY réagit aux membres lors du concert de Harry Styles avec Lizzo

Quelques jours après que BTS Jungkook a mis en ligne sa couverture de « Falling », les fans étaient ravis de voir les membres d’un concert de Harry Styles profiter au maximum.

Un fan s’est évanoui, « LIZZO VIBING AVEC TAE ET JIMIN SUR LE CTÉ ! TELLEMENT HEUREUX DE VOIR BTS AU CONCERT DE HARRY STYLES VIBRER ET APPRÉCIER ! »

Un deuxième fan a posté un extrait de Kim Taehyung se balançant à Harry Styles en disant: «Ce KIM TAEHYUNG vivra pour toujours dans mon esprit sans loyer! (c’est donc comme ça que les vibrations sont à la maison ? »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

LIZZO VIBING AVEC TAE ET JIMIN SUR LE CTÉ TELLEMENT HEUREUX DE VOIR BTS AU CONCERT DE HARRY STYLES VIBINER ET APPRÉCIER pic.twitter.com/XkZgPy10MF — anju⁷ ✰ (ia • Examens 📚) (@jjksceo) 20 novembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce KIM TAEHYUNG vivra pour toujours dans mon esprit sans loyer ! (c’est comme ça que les vibrations sont à la maison ?)😭💜 BTS au concert de Harry Styles pic.twitter.com/zOITQpBDsZ – ARMYBLINK♡⁷❄️ (@pinkbangtan_) 20 novembre 2021

Regardez BTS chanter « You Don’t Know You Are Beautiful » de One Direction avec Styles. Un fan a partagé les clips en disant: « Vous les regardez tous VMin, Lizzo, Jungkookie, Hobi vibrent si heureux de voir qu’ils s’amusent!

Ce contenu n’a pas pu être chargé

vous les regardez tous vmin, lizzo, jungkookie, hobi vibre si heureux de voir qu’ils s’amusent BTS AU CONCERT DE HARRY STYLES pic.twitter.com/2vy09YNxNx – MAYCEE VTRE PAR JIN (@seokjinmylabsss) 20 novembre 2021

BTS sera prochainement vu dans AMA 2021. Vérifiez tout sur les mises à jour ici.