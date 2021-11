BTS V marqué comme roi à guichets fermés par la Maison bleue du président sud-coréen

La « Midas touch » de BTS V, alias « V Effect », est désormais reconnue par la Maison bleue présidentielle sud-coréenne. Dans un récent post sur Twitter, la Maison Bleue a parlé de l’impact de BTS V qui peut rendre un produit épuisé en quelques minutes. Voici un aperçu de l’immense influence mondiale de BTS V qui l’a établi comme le roi «à guichets fermés».

L’influence de la marque Kim Taehyung est régulièrement partagée par les fans qui soulignent comment la chanteuse sud-coréenne de 26 ans, nominée aux Grammy Awards, a aidé les petites marques à se faire connaître et à promouvoir une mode non sexiste.

Avec les fans, son influence a maintenant été discutée au K-BEAUTY HALL lors de la visite du président Moon Jae-in au 2021 « ‘K-Expo’, au-delà de Hallyu à l’ère ‘K-BOOM’.

LIRE LA SUITE: Retour sur certains des looks emblématiques du BTS V « Most Fashion Forward »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Le BTS V certifié roi « à guichets fermés » par la Maison bleue du président sud-coréen

V de BTS a été mentionné dans un Tweet de la Maison bleue du président sud-coréen. Le tweet citait un cas récent où Kwon Soon-man, chef de l’Agence coréenne de promotion de l’industrie de la santé, a mentionné le pouvoir de Kim Taehyung de mettre un produit d’une petite marque en rupture de stock en quelques secondes.

Le tweet disait: « BTS V a créé les mots » en rupture de stock « même avec une seule touche. Le baume à lèvres ISOI de V a été vendu sur le marché mondial en seulement 3 secondes.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

[TheBlueHouse] K-Beauty Hall, Kwon Soon-man, directeur de l’Institut coréen de développement de l’industrie de la santé (KHIDI) a déclaré que le baume à lèvres utilisé par BTSV a été vendu en trois secondes sur le marché mondial. Il a également souligné que BTSV était connu pour une phrase « à guichets fermés même avec une seule touche » https://t.co/xoYFOjL0FB – V INSIDE🐯🇰🇷 (@BTSV_Support_Kr) 12 novembre 2021

Pour les inconnus, dans une bombe Bangtan de 2020 Gayo Daejeon, Kim Taehyung a été vue portant le baume à lèvres ISOI, une marque de cosmétiques coréenne. Quelques secondes après la diffusion des images, le baume à lèvres de la marque était épuisé dans de nombreux endroits, comme l’ont rapporté les bases de fans.

L’impact phénoménal de Kim Taehyung a incité une personne de l’entreprise ISOI à ouvrir un compte sur Twitter pour remercier BTS V.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

« Bonjour, je suis Dobby d’ISOI. Nous nous couvrons la bouche de son influence. Nous lui sommes très reconnaissants. Site américain, mais il est toujours disponible en Corée ISOI. C’est un baume à lèvres, mais il a une coloration subtile » https://t.co/ZyEpfEF1Tv – ♛ (@sceneryfortae) 6 septembre 2021

Comment BTS V a obtenu le titre « Sold Out Fairy »

Kim Taehyung a obtenu le titre de « Sold Out Fairy » des médias coréens après avoir prouvé sa grande influence sur les marques. Une publication coréenne ‘TOPCLASS’ a parlé du pouvoir du crooner ‘Winter Bear’ de faire n’importe quoi en rupture de stock, des parfums qu’il porte, des livres qu’il lit aux vêtements qu’il enfile. Son influence va au-delà des commerces de détail coréens et a également dominé les États-Unis, le Japon et tant d’autres marchés populaires.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

[MEDIA] TOPCLASS, le magazine populaire de grande qualité en Corée, a rendu compte du pouvoir de vente de V, de sa capacité à vendre des vêtements, des parfums, des livres et des baumes à lèvres d’un simple geste. V de BTS, qui est surnommé « Kim-seuchimyeon-inyeon » car il « fait des connexions » juste par son toucher + pic.twitter.com/yDt6kCeO76 – KTH FACTS (@KTH_Facts) 7 septembre 2021

BTS V qui a récemment enregistré un nouveau record avec ‘Sweet Night’ en croisant 175 000 000 de flux sur Spotify et en consolidant sa position de PREMIER et RAPIDE OST coréen sur la plate-forme pour obtenir 175 millions de flux sera ensuite vu dans les AMA 2021 suivi de BTS ‘PTD on Stage Concert de LA.

En attendant, diffusez la liste de lecture axée sur BTS V ci-dessous.

Dans d’autres nouvelles, ces modifications prouvent que BTS JK peut tuer n’importe quel style mieux que l’imagination des fans