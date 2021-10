BTS ‘V se produira lors d’un concert virtuel assis après une blessure à la jambe: « Il souhaitait vivement participer »

BTS reviendra sur scène lors du concert d’aujourd’hui (Photo: Rex Features)

Le chanteur de BTS V ne participera à aucune des chorégraphies du concert virtuel d’aujourd’hui en raison d’une blessure à la jambe, a-t-il été confirmé.

Les hitmakers Dynamite accueilleront le concert en ligne, BTS Permission to Dance On Stage dimanche, pour marquer leur première performance mondiale en un an.

Cependant, leur performance sur scène sera un peu différente car V sera assis pour le spectacle après avoir subi une blessure.

Confirmant la nouvelle, l’agence du groupe K-pop, Big Hit Music, a déclaré dans un communiqué: « Nous aimerions fournir les informations suivantes concernant les performances du membre BTS V dans le cadre de la PERMISSION BTS de DANSER SUR SCÈNE d’aujourd’hui.

‘V a ressenti des douleurs dans les muscles du mollet lors d’une répétition le soir du 23 octobre et s’est rendu dans un hôpital voisin pour un examen et un traitement. C’était l’opinion du personnel médical que bien qu’il n’y ait aucun problème affectant les os de ses jambes, il devrait s’abstenir de mouvements vigoureux tels que la chorégraphie ou la performance sur scène pour le moment.

Le porte-parole a révélé que V lui-même « souhaitait vivement participer à la représentation dans son intégralité », mais la société a choisi de suivre les conseils des médecins et de « minimiser [his] mouvements » lors de l’événement d’aujourd’hui.

Ils ont ajouté: « En conséquence, V participera à la performance assis et sans chorégraphie. Nous demandons votre compréhension.

« Nous continuerons à accorder la plus haute priorité à la santé et à la sécurité de nos artistes et nous nous efforcerons de faire en sorte que tous les membres de BTS puissent rencontrer leurs fans en pleine santé. »

V a été inondé de messages de soutien et de vœux de la part de l’armée, avec un tweet: « Mon amour le plus cher et le plus fort, tu as parfaitement joué le soundcheck aujourd’hui. nous sommes plus que fiers de vous. ta présence nous suffit amplement. vous être là est assez. ta voix seule peut rendre tout le monde heureux.

guéris vite et prends soin de toi ma chérie. vous applaudissant très fort de ce coin du monde ð??«??#WeLoveYouTaehyung – ð??????â??· (@syubtraction) 24 octobre 2021

mon très cher et travailleur taehyung, tu as si bien fait aujourd’hui dans le soundcheck. je suis plus que fier de toi ! ta présence suffit à donner de la joie et du bonheur à l’armée. guéris bientôt taehyungie ~ #GetBetterSoonTae #WeLoveYouTaehyung — ã??·ï¸?? (@vantaedits) 24 octobre 2021

Un autre a déclaré: «La sécurité d’abord, la santé d’abord. C’est la priorité la plus élevée, @BTS_twt. Vous êtes peut-être triste, mais sachez que #WeLoveYouTaehyung.’

— Guéris-toi bientôt et prends soin de toi, ma chère. vous applaudissant très fort de ce coin du monde », a rassuré un autre.

Le concert sera diffusé en direct dans le monde entier depuis un stade et permettra aux fans de le regarder via un service de streaming multi-vues où ils pourront choisir de regarder sous six angles différents.

BTS a été contraint d’abandonner sa tournée Map of the Stars cette année en raison des restrictions en cours pendant la pandémie de Covid.

Le groupe a récemment connu le succès avec sa collaboration Coldplay, My Universe, qui a atteint le numéro un.

L’AUTORISATION BTS DE DANSER SUR SCÈNE commence à 10h30 BST le dimanche.

