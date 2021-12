BTS vient de jouer du beurre et l’autorisation de danser dans Minecraft

BTS fait son truc dans Minecraft. Capture d’écran : BANGTANTV/YouTube

Dans une première pour le super groupe, BTS a interprété deux de ses plus grands succès dans Minecraft. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait la version carrée et carrée de votre membre préféré, maintenant vous le savez.

Le groupe a interprété son single « Butter », nominé aux Grammy Awards, ainsi que son smash « Permission to Dance » co-écrit par Ed Sheeran. BTS est connu pour ses mouvements, et voir leur chorégraphie recréée dans Minecraft est à la fois gênant et mignon.

BTS avait déjà fait ses débuts sur Fortnite l’année dernière, rejoignant des artistes comme Marshmello et Ariana Grande qui étaient apparus dans le jeu Battle Royale gratuit d’Epic.

Selon Bandwagon Asia, le concert BTS Minecraft a été conçu par Noxcrew, une communauté de créateurs mondiaux. Noxcrew a fait du bon travail – recréer la performance était, sans aucun doute, délicat, et l’événement virtuel qui en a résulté était amusant.

Découvrez le groupe en action dans le clip ci-dessous :

La performance du super groupe a marqué la fin du livestream mondial interactif Escape 2021 de YouTube. (J’ai hâte d’échapper à 2021 moi-même, mais j’ai peur que 2022 ne soit pas beaucoup mieux ! Croisons les doigts pour une meilleure année.)

C’est peut-être la première performance Minecraft de BTS, mais ce n’est pas la première performance numérique du groupe. En raison des restrictions de Covid-19, le groupe a également réalisé des versions virtuelles pour certains de leurs spectacles de tournée Permission to Dance On Stage. C’était un moyen de se connecter avec les fans et de suivre les meilleures pratiques pendant certaines périodes de la pandémie.

Mais Minecraft deviendra-t-il le prochain Fortnite, offrant un emplacement de choix pour des concerts virtuels ? Le jeu a certainement une base de joueurs massive, il sera donc toujours facile de susciter l’intérêt pour un concert virtuel. Et bien que les qualités intrinsèques du jeu puissent signifier qu’il n’est pas possible de créer des performances aussi expressives, le charme et le facteur mignon de Minecraft pourraient être suffisamment forts pour que cela n’ait pas d’importance. Et si ce n’est pas Minecraft, il y a sans aucun doute des tas d’autres jeux plus qu’heureux d’offrir leur plate-forme pour des performances musicales.

[Thanks Sang for the tip!]