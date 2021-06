BTX Stock est un pari digne sur la recherche génétique de pointe

in

Parmi les sociétés biopharmaceutiques au stade clinique les plus intéressantes à considérer pour les investisseurs se trouve Immunothérapie de Brooklyn (NYSEAMÉRICAIN :BTX). Je ne prétendrai pas que tout le monde doit posséder des actions BTX, mais le potentiel de hausse est définitivement là.

Cette société se concentre sur le développement de traitements pour les patients atteints de cancer et de maladies rares. À cette fin, BTX fait avancer un programme phare connu sous le nom d’IRX-2, “une thérapie par cytokines dérivées de cellules humaines en phase 2b de développement dans le cancer de la tête et du cou”. IRX-2 est très prometteur et la lecture finale des données du programme est attendue au premier semestre 2022.

Comme nous le verrons, Brooklyn Immunotherapeutics est ambitieux avec ses efforts de recherche et développement (R&D) dans de multiples domaines, y compris la science de pointe de la thérapie d’édition de gènes.

BTX Stock en un coup d’œil

Il y a seulement un an environ, les actions BTX pouvaient être achetées pour seulement 2 $ et quelques changements. Si vous n’avez pas encore possédé l’action, il est peu probable que vous l’obteniez à nouveau à un prix aussi bas.

Plus tôt cette année, il y a eu des grondements haussiers qui auraient dû avertir les investisseurs qu’un rallye massif était sur le point de s’ensuivre. Au 1er avril 2021, le stock de BTX avait déjà atteint 3,75 $. Ce n’était pas le moment de prendre des bénéfices, cependant, car l’action des prix était sur le point de devenir explosive.

Croyez-le ou non, l’action a atteint un sommet de 80,67 $ sur 52 semaines le 3 mai. Malheureusement, un net retracement a suivi ce rallye vertigineux.

Fin mai, BTX semblait avoir atteint un creux à court terme au niveau de 14 $. Heureusement, cependant, un revirement semble être en cours aujourd’hui. L’action s’est redressée à 18,84 $ le 3 juin et oscille maintenant autour de 15 $ environ.

Si cette reprise se poursuit, les traders devraient garder un œil sur les niveaux de 25 $ et 32,50 $ pour voir si le rallye a des jambes.

Financement du progrès

Comme je l’ai mentionné plus tôt, Brooklyn Immunotherapeutics poursuit une science de pointe sur plusieurs fronts, ce qui pourrait aider à augmenter le stock de BTX.

D’une part, le programme IRX-2 comprend une étude de phase 2b pour le traitement du cancer de la tête et du cou. Cependant, la société poursuit également des essais parrainés par des chercheurs (IST) pour les cancers du rein, du foie et gastro-intestinaux ainsi que d’autres maladies.

Pourtant, peut-être le plus important, nous ne devrions pas négliger la poursuite agressive de BTX de la technologie d’édition de gènes. Après tout, il s’agit d’un domaine scientifique potentiellement salvateur.

Dans cette veine, la société a récemment conclu un financement de 20 millions de dollars pour faire progresser le développement d’une technologie d’édition de gènes et de thérapie cellulaire d’ARNm (ARN messager) qu’elle a concédée sous licence à d’autres entreprises. BTX prévoit d’utiliser ces fonds pour faire avancer “des programmes cliniques axés sur les maladies orphelines, telles que la drépanocytose, l’amylose familiale et les thérapies cellulaires contre le cancer”.

Ainsi, Brooklyn Immunotherapeutics ne s’éloigne pas de son objectif de lutter contre le cancer et d’autres maladies avec cette incursion dans l’édition de gènes. Il s’agit plutôt de tirer parti de la puissance de cette science de pointe pour atteindre ses objectifs.

Potentiel synergique

Le président et chef de la direction de la société, Howard Federoff, a expliqué comment la licence exclusive de cette technologie d’édition de gènes contribuera à faire progresser la stratégie d’entreprise globale de BTX. Federoff a noté ce qui suit :

“[E]Chaque étape progressive vers le développement de nouvelles thérapies à partir de cette licence nous rapproche de notre vision de devenir une société plate-forme avec plusieurs produits dans un pipeline de thérapies immunothérapeutiques et cellulaires de nouvelle génération. »

De plus, ce n’est pas le seul chemin de l’entreprise vers la science de pointe. En fait, Brooklyn Immunotherapeutics vient d’établir un centre de recherche et développement à Cambridge, dans le Massachusetts.

Apparemment, le but de ce centre est de poursuivre l’édition de gènes et les thérapies cellulaires basées sur l’ARNm. Federoff a également souligné que ce nouveau centre de recherche est destiné à fournir « une infrastructure suffisante et un potentiel synergique » pour promouvoir les objectifs de R&D en cours de l’entreprise. Cela pourrait signifier de grandes choses pour le stock BTX sur toute la ligne.

Les plats à emporter sur BTX Stock

S’il vous plaît ne vous méprenez pas ici. Sans aucun doute, les actions BTX peuvent être volatiles. Il est conseillé de garder la taille de votre position petite.

Cela dit, il convient de noter que le cours de l’action ici a été beaucoup plus élevé. Alors, un fort rebond pourrait-il être en magasin?

C’est certainement possible. Après tout, Brooklyn Immunotherapeutics poursuit sans relâche ses objectifs de recherche. Cela est de bon augure pour l’entreprise et le stock.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

