BTX Stock: La grande nouvelle qui a amélioré Brooklyn ImmunoTherapeutics

Tenue biopharmaceutique Brooklyn ImmunoTherapeutics (NYSEMKT:BTX) le stock est parti à un début fulgurant aujourd’hui. La société a annoncé son nouveau PDG, et avec des essais médicaux prometteurs dans les livres, la société ressemble à un jeu prometteur pour les investisseurs.

Source: Shutterstock

Brooklyn se spécialise dans le développement d’immunothérapies pour le traitement du cancer. La société a trouvé son créneau dans le traitement des cancers de la tête et du cou, grâce à son traitement IRX-2 réussi, et elle a des plans pour d’autres traitements en cours. La société a de très bonnes perspectives pour son traitement IRX-2, qui a maintenant reçu la désignation accélérée de la FDA. Le traitement est également sous la désignation de médicament orphelin, ce qui signifie que la production du traitement sera assistée par le gouvernement.

La société a fait l’actualité ces dernières semaines grâce à sa fusion inversée avec NTN Buzztime. La fusion a laissé les actionnaires de Brooklyn avec une grande majorité d’actions ordinaires détenues. Les 41 millions d’actions ordinaires restantes ont été mises sur le marché à la fin du mois de mars.

BTX Stock bénéficie d’un nouvel ajout

L’action BTX poursuit sa séquence chaude ce matin. La société a annoncé son nouveau PDG, Howard Federoff d’UC-Irvine. Federoff, ancien PDG de Santé UCI, remplacera le rôle du PDG par intérim de la société, Ron Guido. Federoff arrive à Brooklyn avec un CV complet, à la fois en tant que PDG et en tant que neurologue. En fait, le médecin était doyen à la fois à l’École de médecine de l’UCI et à l’Université de Georgetown. Il semble que les investisseurs considèrent Federoff comme un ajout bienvenu, renforçant la liste déjà empilée de conseillers scientifiques et de gestionnaires de la société.

L’ajout de Federoff a bien fait pour continuer la semaine réussie de Brooklyn sur le marché. L’annonce fait grimper considérablement la valeur de l’action BTX. Depuis ce matin, le stock est en hausse de 43%. Le volume des échanges, en moyenne à moins de 900 000, atteint aujourd’hui un énorme 35 millions. Les investisseurs devraient s’attendre à voir la tendance à la hausse se poursuivre dans le futur avec les nouvelles désignations FDA d’IRX-2.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.