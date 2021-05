BTX Stock: La grande nouvelle qui a fait monter en flèche Brooklyn ImmunoTherapeutics

Aujourd’hui, les investisseurs Brooklyn ImmunoTherapeutics (NYSEMKT:BTX) et BTX enregistrent des gains absolument explosifs. Le stock est en hausse d’environ 50% au moment de la rédaction sur un volume très élevé. Actuellement, 41 millions d’actions se sont échangées entre les mains, contre un volume quotidien moyen d’environ 3,7 millions d’actions.

En tant que l’un des noms les plus spéculatifs de Wall Street, l’action BTX a récemment attiré l’attention des investisseurs de détail. En effet, la foule de r / WallStreetBets a repris le flottant bas et l’intérêt court élevé. Et ces investisseurs ont couru avec le ballon.

Début avril, un article intrigant de Bloomberg a mis en évidence les raisons pour lesquelles Brooklyn ImmunoTherapeutics pourrait être le nouveau stock meme vers lequel les investisseurs de détail «nerveux» se dirigent. Au moment de la publication de ce rapport, l’action BTX se négociait autour du niveau de 5 $. Aujourd’hui, les actions de BTX ont été multipliées par 10. Les investisseurs doivent maintenant payer plus de 50 $ par action de BTX pour obtenir une part de l’action.

Cependant, la spéculation n’est pas la seule raison pour laquelle ce stock monte en flèche ces derniers temps. Hier, la société a annoncé des nouvelles plutôt optimistes.

Alors, plongeons dans ce qui a été annoncé et pourquoi cette action est enchère aujourd’hui.

Une grande annonce propulsant l’action BTX à la hausse

Hier, Brooklyn ImmunoTherapeutics a annoncé avoir acquis un accord de licence exclusif avec Facteur Bioscience et Novellus Therapeutics. Cet accord donne à Brooklyn ImmunoTherapeutics le droit à une licence exclusive que la société a l’intention d’utiliser pour le développement de composés d’édition de gènes d’ARNm et de thérapies cellulaires.

En conséquence, les investisseurs de BTX aiment certainement cette nouvelle. En effet, l’annonce de la société selon laquelle les données préliminaires suggèrent un degré élevé d’efficacité avec ces composés d’édition de gènes non immunogènes et non mutagènes est très optimiste pour l’histoire qui sous-tend l’action BTX.

L’édition génique est un segment à forte croissance qui est devenu plus que jamais d’actualité. Les commentaires du président-directeur général de Brooklyn ImmunoTherapeutics, Howard Federoff, suggèrent que cette décision pourrait changer la donne:

«À la suite de l’acquisition de la licence, Brooklyn est désormais en passe de devenir un acteur clé parmi les entreprises explorant l’édition de gènes pour les thérapies cellulaires. Cette technologie d’édition de gène d’ARNm a le potentiel d’être perturbatrice étant donné son efficacité élevée et ses coûts de fabrication relativement bas. Nous sommes impatients de poursuivre le travail commencé par Factor Bioscience et Novellus avec cette plate-forme et de rendre compte de nos progrès au fur et à mesure que nos produits avancent vers la clinique.

En effet, l’action BTX en est une avec une tonne d’élan aujourd’hui. En conséquence, toute nouvelle est considérée comme une bonne nouvelle. Cependant, il s’agit d’un stock qui fonctionne assez loin, assez rapidement. En conséquence, les investisseurs devraient aborder ce titre avec prudence aujourd’hui.

