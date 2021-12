Bub est de retour ! Taito développe un nouveau jeu de puzzle Bobble

Image : TAITO

Taito Bulle Bobble la série célèbre actuellement son 35e anniversaire et dans le cadre de cela, la société japonaise a annoncé une nouvelle entrée dans la série dérivée Puzzle Bobble (Buste-A-Move) est actuellement en développement.

Le directeur du jeu Puzzle Bobble, Tsuyoshi Tozaki, a déclaré que la nouvelle entrée « inclurait bien sûr son gameplay simple de marque afin que tout le monde puisse y jouer ». L’équipe prend également des notes de Bubble Bobble 4 Amis, où vous pouvez vous amuser avec vos amis et votre famille – il regroupe donc « toutes ces idées » de ce jeu dans ce nouveau.

Le concepteur de niveaux Hidetaka Iyomasa a également mentionné qu’il y aurait une attaque contre la montre et a répété comment les fans pourraient jouer avec d’autres ou en solo. Et il y aura même de nouveaux personnages dans cette prochaine version.

Quant à la date de lancement, elle « ne fait que commencer avec le développement » – « c’est donc encore loin, mais toute l’équipe travaille dur et est déterminée à en faire un jeu amusant ». Gardez à l’esprit qu’aucune plate-forme n’a encore été confirmée non plus.

Seriez-vous intéressé par un nouveau jeu Puzzle Bobble ? Vous avez joué l’une des entrées précédentes ? Dites-nous ci-dessous.