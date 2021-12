Bubba Wallace de NASCAR détaille l’impact que Michael Jordan a eu sur sa carrière (exclusif)

Bubba Wallace est le visage de 23XI Racing, qui appartient à son collègue pilote NASCAR Denny Hamlin et à la légende de la NBA Michael Jordan. Et avec Jordan aidant Wallace à devenir un meilleur conducteur, cela conduira probablement à de plus grandes choses sur la route. PopCulture.com a récemment rencontré Wallace qui a parlé de l’impact que Jordan a eu sur sa carrière.

« Je pense que le simple fait de voir son avantage concurrentiel, sa nature compétitive et sa personnalité vous motive totalement et vous pousse vers de plus hauts sommets, pour être le meilleur que vous puissiez être », a déclaré Wallace à PopCulture. « Cela a donc été très amusant. Cela a été une sacrée année, cette première année avec 23XI, le fait qu’il entre dans l’histoire en devenant le premier propriétaire majoritaire noir en NASCAR était super spécial. Et amener son équipe, pouvoir attirer des sponsors, tels en tant que Wheaties, a été vraiment cool, donc c’est juste de boucler le cercle. Wheaties et des gens comme MJ. Je dois continuer. «

Alors que Jordan a aidé Wallace dans sa carrière NASCAR, Wallace a fait la même chose pour Jordan cette semaine. Wheaties célèbre son 100e anniversaire et Jordan est à nouveau sur la couverture de la boîte. Wallace faisait passer le mot à Charlotte, en Caroline du Nord, un endroit que Jordan connaît bien car il est le propriétaire des Charlotte Hornets de la NBA.

« MJ est évidemment sur la boîte, le patron, le grand patron est sur la boîte », a déclaré Wallace. « J’ai eu l’édition feuille d’or, alors ils sont devenus gros et il n’y a pas de meilleur moyen de le faire que de pouvoir en parler, de sensibiliser à ce sujet et de dire à tout le monde que vous pouvez aller de l’avant et obtenir votre boîte maintenant à votre épicerie magasins. »

Wallace était à Charlotte au volant d’une voiture Toyota 23XI de marque Wheaties mardi, et certains des endroits où Wallace a assisté étaient le Charlotte Motor Speedway et le NASCAR Hall of Fame. Comme c’est la saison des vacances, Wallace a pour objectif de redonner à la communauté et de rendre les gens heureux.

(Photo : Sabiha Nur)

« Nous avons beaucoup fait avec ma fondation ces dernières semaines, en particulier autour de Thanksgiving, en redonnant aux familles pour Thanksgiving et en organisant notre collecte de jouets », a déclaré Wallace. « Donc, tout le monde chez Live To Be Different fait du bon travail avec ça, mais tout cela est lié au fait de faire la même chose, de redonner, et c’est de cela qu’il s’agit. Lorsque vous atteignez un certain niveau dans votre carrière, et pour moi, c’est comme la chose géniale et la bonne chose à faire, de pouvoir avoir cette opportunité. Alors encore une fois, criez à Wheaties pour nous avoir présenté cette opportunité, et nous allons nous amuser et pouvoir montrer un peu d’or, un peu de 100e anniversaire, parlez de MJ. »