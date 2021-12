Bubba Wallace de NASCAR réfléchit à la victoire dans la course Historic Cup Series (exclusif)

Bubba Wallace est entré dans l’histoire lors de la saison NASCAR 2021. Le 4 octobre, Wallace a remporté sa première victoire en Cup Series, se classant premier au Yeallwood 500 au Talladega Superspeedway en Alabama. Wallace est devenu le premier pilote noir à remporter une course en Cup Series depuis Wendell Scott en 1963. PopCulture.com a récemment rattrapé Wallace et il a révélé qu’il savait qu’il avait de grandes chances de gagner quelques jours avant la course.

« J’ai eu le sentiment jeudi ou vendredi », a déclaré Wallace à PopCulture. « Amanda [Wallace’s girlfriend] prétend qu’elle m’a dit que nous allions gagner, mais j’ai eu le sentiment vendredi avant la course que cela allait certainement se produire. Juste tout se sentait bien. Et donc il y a eu des moments tout au long de la course, j’étais comme, ce n’est pas ce que j’avais envisagé. Nous étions 25e, mais c’est Talladega, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver avec cette dernière manche là-bas. Nous avons fait une charge tardive à l’avant et avons en fait obtenu de l’aide de Kurt [Busch], donc c’était plutôt cool. Un petit aperçu de ce que nous pouvons faire de notre avenir. Mais oui, je pense que le simple fait de pouvoir revivre ce moment et de revenir sur ce que nous avons pu faire ce jour-là est vraiment cool. »

Cette victoire était également la première pour 23XI Racing, une organisation détenue par le pilote NASCAR Denny Hamlin et la légende de la NBA Michael Jordan. Wallace a connu sa première saison avec 23XI Racing et est heureux d’obtenir une victoire pour Jordan. Et l’organisation sera plus importante l’année prochaine puisque Kurt Busch sera un nouveau coéquipier.

« J’ai pu obtenir MJ sa première victoire et NASCAR en tant que propriétaire », a déclaré Wallace. « Donc juste fier de tout le monde et de leurs efforts. De toute évidence, nous avons ajouté Kurt à l’équipe, nous avons donc ajouté beaucoup de personnes. L’expansion de notre équipe a été formidable, beaucoup de nouveaux visages intelligents sont en cours de faire partie de notre équipe pour aller de l’avant. Je suis donc simplement enthousiasmé par les opportunités, je pense que le ciel est la limite pour nous et qu’il reste tellement de potentiel dans notre équipe pour comprendre ce que nous devons faire dans l’ensemble, pour comprendre sortir cette nouvelle voiture avec NextGen à venir. »

Wallace a terminé 21e au classement des Cup Series en 2021, le meilleur résultat de sa jeune carrière. En plus de sa victoire à Talladega, Wallace a terminé deuxième au Coke Zero Sugar 400 à Daytona et cinquième à l’Explore the Pocono Mountains au Pocono Raceway en Pennsylvanie.