Bubba Wallace entre dans l’histoire après avoir remporté la course de la Talladega Cup Series

NASCAR a organisé sa course Cup Series lundi car elle a été reportée dimanche en raison du mauvais temps. Et dans le YellaWood 500 raccourci par la pluie au Talladega Superspeedway, Bubba Wallace a remporté la victoire, devenant le premier pilote noir à remporter une course de la Cup Series depuis que Wendell Scott, membre du Temple de la renommée de NASCAR, l’a fait en 1963.

“C’est pour tous les enfants qui veulent avoir une opportunité et tout ce qu’ils veulent accomplir, et être les meilleurs dans ce qu’ils veulent faire”, a déclaré Wallace après la course, selon ESPN. “Vous allez passer par beaucoup de (BS). Mais vous devez toujours rester fidèle à votre chemin et ne pas laisser le non-sens vous atteindre. “Restez fort. Restez humble. Restez affamé. J’ai souvent voulu abandonner.”

L’énergie ne s’arrête pas de sitôt ! 🔥🔥🔥@BubbaWallace a un message pour ses fans après avoir gagné à @TALLADEGA ! pic.twitter.com/aLtlIt1uE8 – NASCAR (@NASCAR) 4 octobre 2021

Wallace a mené cinq des 117 tours du YellaWood 500, qui a été arrêté 71 tours avant la distance totale en raison de la pluie. Sa victoire a empêché les prétendants aux séries éliminatoires de décrocher une place automatique pour la ronde des 8. Denny Hamlin, qui a remporté la course de la Cup Series la semaine dernière, a déjà obtenu une place pour la ronde suivante. Hamlin possède également 23XI Racing avec Michael Jordan, l’équipe des pilotes Wallace.

Wallace a beaucoup fait les manchettes en 2020, devenant la voix de NASCAR pendant le mouvement Black Lives Matt. En juin, Wallace a parlé à PopCulture.com de la diversification de NASCAR. Nous venons d’avoir un SMS avec notre équipe de diversité et d’inclusion indiquant que j’en fais partie à l’intérieur des quatre murs de NASCAR », a déclaré Wallace à PopCulture. « Et voir ce qu’ils font même pour ce mois-ci étant le mois de la fierté , est énorme. Et il y a une longue liste de choses dont ils prennent l’initiative et dont ils font partie, donc très fiers de cela. Cela fait une bonne année que tout s’est détérioré, mais cela m’a mis à l’aise avec qui je suis en tant que personne que je suis en tant que coureur, à l’aise avec ma propre voix, ma propre peau.”

Wallace a également parlé de ses performances cette saison. “Se donner un B moins, rester humble avec beaucoup de place pour l’amélioration”, a déclaré Wallace à PopCulture.com. “Ces dernières semaines ont clairement montré des signes d’amélioration. La Coke 600 a été une bonne course pour nous, [but] fait quelques erreurs là-bas à la fin de la course. Cela nous a coûté une bonne finition, mais nous les nettoyons, mec. Nous serons dans le top 10 des équipes continues en un rien de temps.