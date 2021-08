Bubba Wallace partage l’histoire angoissante d’une proposition surprise

Lorsque NASCAR a fait une pause de quelques semaines cet été pendant les Jeux olympiques de Tokyo, les pilotes ont tout fait, des courses dans d’autres séries aux vacances ou simplement à la détente avec un peu de temps libre.

Bubba Wallace s’est fiancé.

Le pilote Toyota n°23 23XI Racing et sa petite amie de longue date et désormais fiancée, Amanda Carter, se sont fiancés fin juillet, et Wallace a raconté comment tout cela s’est passé dans une récente interview avec .. Il a dit qu’il était “super nerveux” à l’idée de proposer parce qu’il voulait que ce soit une surprise et qu’il le préparait depuis des mois.

Pendant la pause de NASCAR, le couple a fait un voyage en Oregon, a déclaré Wallace à ., et c’est là qu’il prévoyait de proposer. Mais ses nerfs à propos de tout cela ont commencé bien plus tôt.

“J’étais super nerveux, parce qu’elle n’en avait aucune idée et j’ai travaillé dessus pendant environ trois mois. Essayer de trouver la bague, la coupe, la clarté, la couleur et les carats – les quatre C de la vie. Je dois étudier tout ça. Je faisais mes recherches tard dans la nuit alors que j’étais à l’étage. D’habitude, je suis à l’étage pour jouer à des jeux vidéo.

Mais Wallace a déclaré qu’il était d’abord devenu nerveux à propos de la proposition après avoir commencé à rechercher des bagues lorsqu’il a commencé à voir des publicités sur son téléphone pour des bagues de fiançailles. Il craignait que Carter ne commence à voir les mêmes publicités parce qu’elles sont sur un réseau partagé, mais elle ne lui a jamais rien mentionné, a-t-il noté.

Wallace a continué en expliquant son processus de proposition :

«Je faisais beaucoup de suppression de messages – des trucs très sommaires – entre sa mère, sa cousine, sa sœur, les personnes à qui je disais que cela diminuait. J’étais donc super nerveux à ce moment-là. Mais avance rapide jusqu’à la semaine où j’ai eu la bague. J’étais super excité. Et j’étais comme, ‘[Expletive], où vais-je cacher cette chose ? Le seul endroit où elle n’ira pas chercher quelque chose est dans mon sac de golf. Je l’ai donc mis dans mon sac de golf sous toutes les balles. Heureusement, j’ai joué assez bien, donc je n’ai perdu aucune balle quand j’ai joué. C’était donc un plus. Ensuite, j’ai trop réfléchi à tout. Je laisse toujours mes clubs de golf dans ma voiture et dès que j’ai commencé à les sortir, j’espérais qu’elle n’allait pas me dire : « Pourquoi sortez-vous vos clubs de golf ? Vous ne les sortez jamais. Mais je m’en suis sorti et j’ai fait le voyage.

Pourquoi j’ai attendu si longtemps… nous ne le saurons jamais. L’attente est terminée!! C’est pour toujours ! Pour toujours et à jamais! pic.twitter.com/6dU1skeGA5 – Bubba Wallace (@BubbaWallace) 30 juillet 2021

Cependant, Wallace a déclaré que ses nerfs étaient à son comble lorsqu’il est arrivé à son hôtel dans l’Oregon et que son sac de golf a mis du temps à être livré dans la chambre. Il craignait que quelqu’un n’ait volé son sac parce qu’ils savaient qu’il lui appartenait – surtout après qu’une foule de fans l’ait accueilli à l’hôtel parce qu’ils savaient que l’avion de Denny Hamlin avait atterri dans la région.

Mais après un long délai, il a récupéré son sac, et tout s’est bien passé. Wallace a ajouté :

«Ils sont finalement arrivés là-bas et j’ai dû fouiller dans le sac de golf pendant qu’elle se préparait aux toilettes, juste pour m’assurer que tout était là. C’était le plus angoissant. »

Mais entre penser que les gens gâchent la surprise et potentiellement perdre la bague, “tout s’annonçait comme un putain de cauchemar”, a déclaré Wallace à .. « Et puis (la proposition) est arrivée. Donc c’était bien. »

