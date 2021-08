Bubba Wallace sur les luttes du «blues de la nouvelle équipe» pour 23XI Racing

Bubba Wallace et 23XI Racing savaient qu’ils feraient face à des défis en tant que toute nouvelle équipe dans la NASCAR Cup Series cette année. L’équipe – détenue par Michael Jordan et Denny Hamlin – savait que le succès ne serait pas instantané, surtout sans les séances d’entraînement ou de qualification pour la plupart des courses cette année en raison de la pandémie de COVID-19 en cours.

Et avec seulement trois courses à disputer en saison régulière, l’équipe Toyota n°23 a encore beaucoup de place pour s’améliorer.

Au cours des 23 premières courses de la saison, Wallace est 21e au classement des pilotes et actuellement à l’extérieur en regardant la photo des 16 pilotes en séries éliminatoires. Lui et l’équipe ont besoin d’une victoire dans l’une des trois prochaines courses pour garantir leur place dans les séries éliminatoires de 10 courses, menant à la course au titre à Phoenix Raceway en novembre.

Les finitions sont tout ce qui compte vraiment, et Wallace se classe en moyenne environ 20e dans cette catégorie. Mais il a expliqué mercredi à SiriusXM NASCAR Radio où se trouve l’équipe et pourquoi elle connaît une meilleure saison que ce que montrent ses statistiques.

ICYMI : @BubbaWallace a parlé à @TheJohnnyTV et @chocolatemyers3 sur Tradin’ Paint des difficultés auxquelles @23XIRacing a dû faire face au cours de sa première année en tant qu’équipe. pic.twitter.com/NQXAoN5jin – Radio SiriusXM NASCAR (Ch. 90) (@SiriusXMNASCAR) 11 août 2021

Toujours en course pour sa première victoire en Cup Series lors de sa quatrième saison à temps plein, Wallace a déclaré :

«Nous voulons tous gagner, bien sûr. C’est pourquoi nous sommes ici. C’est pourquoi nous nous présentons chaque semaine, c’est pour gagner. Mais il y a eu beaucoup de choses sous notre contrôle et hors de notre contrôle qui nous ont empêché d’avoir de très bonnes finitions. « Avons-nous déjà eu une voiture gagnante cette année ? Non. Peut-être pour Daytona, oui, mais à part ça, nous avons eu quelques moments parmi les cinq premiers. Nous avons eu beaucoup plus de moments parmi les 10 premiers que ce que nous avons montré sur papier, mais ce n’était que le blues de la nouvelle équipe. »

Avant la course sur route de dimanche à Indianapolis Motor Speedway, Wallace n’a qu’un top 5 et un top 10 depuis sa cinquième place au Pocono Raceway en juin. Plus récemment, lui et son équipe ont terminé 23e à Watkins Glen International le week-end dernier. Pas idéal, et il a assumé une partie de la responsabilité des « douleurs de croissance » du 23XI Racing lors de sa première saison.

Wallace a continué avec SiriusXM NASCAR Radio :

« Ce n’est pas une exécution à 100 %, et c’est ce qui nous fait sortir, que ce soit de ma faute ou de la faute de l’équipe. Mais en fin de compte, nous sommes tous dans le même bateau, ce sont donc ces douleurs de croissance que vous devez traverser. Fier que tout le monde continue de se présenter chaque semaine avec le bon pied en avant et le bon état d’esprit. Nous devons juste continuer à avancer et continuer à construire sur ce cahier. … « Nous avons commencé à la première page pour 23XI Racing. C’est un honneur pour moi de construire ça, mais avec ça vient beaucoup de frustration, beaucoup de pression, beaucoup de moments difficiles. Mais lorsque vous vous entourez de la bonne équipe comme celle que nous avons, cela rend ces situations un peu plus faciles à traverser. »

Après la nouvelle course sur route à Indy ce week-end, NASCAR se rend au Michigan International Speedway et au Daytona International Speedway pour clôturer la saison régulière. Les 16 meilleurs pilotes se disputeront ensuite le championnat lors des séries éliminatoires cet automne.

Le Verizon 200 au Brickyard est dimanche à 13 h HE sur NBC.

