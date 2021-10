Buccaneers retirera Jon Gruden de Ring of Honor, annonce l’équipe

Les Buccaneers de Tampa Bay ont annoncé mardi qu’ils retireraient l’ancien entraîneur-chef vainqueur du Super Bowl Jon Gruden de leur Ring of Honor après que le New York Times a rapporté qu’il avait fait des commentaires racistes, misogynes et homophobes à l’encontre du commissaire Roger Goodell et de l’exécutif de la NFL Players Association. réalisateur DeMaurice Smith, entre autres.

L’entraîneur-chef des Buccaneers Jon Gruden à la fin du match alors que les 49ers de San Francisco ont battu les Buccaneers de Tampa Bay par un score de 15 à 10 à Monster Park, San Francisco, Californie, le 30 octobre 2005. (Robert B. Stanton/NFLPhotoLibrary)

« Les Buccaneers de Tampa Bay plaident depuis de nombreuses années pour un changement résolu dans les domaines des relations raciales, de l’égalité des sexes, de la diversité et de l’inclusion », a déclaré l’équipe dans un communiqué. « Bien que nous reconnaissions les contributions de Jon Gruden sur le terrain, ses actions vont à l’encontre de nos valeurs fondamentales en tant qu’organisation. Par conséquent, il ne continuera plus à être membre du Buccaneers Ring of Honor. »

Gruden, qui était dans la quatrième année d’un contrat de 100 millions de dollars sur 10 ans, a publié une déclaration à la suite de la décision de démissionner.

John Gruden met son chapeau Bucs avant son discours « Ring of Honor » lors d’un match de la NFL entre les Falcons d’Atlanta et les Buccaneers de Tampa Bay le 18 décembre 2017, au Raymond James Stadium de Tampa, Floride. Les Falcons ont vaincu les Bucs 24-21. (Roy K. Miller/Icon Sportswire via .)

« J’ai démissionné de mon poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas », a déclaré Gruden. « J’aime les Raiders et je ne veux pas être une distraction. Merci à tous les joueurs, entraîneurs, staff et fans de Raider Nation. Je suis désolé, je n’ai jamais voulu blesser qui que ce soit. »

Gruden, qui a entraîné Tampa Bay de 2002 à 2008, a mené les Bucs à une victoire du Super Bowl XXXVII contre les Raiders d’Oakland. Il a terminé avec une fiche globale de 57-55 pendant son séjour avec les Bucs.

Gruden a été intronisé dans l’anneau d’honneur de l’équipe en 2017.

L’entraîneur des Buccaneers de Tampa Bay, Jon Gruden, dirige l’équipe du Nord au Under Armour Senior Bowl 2007 à Mobile le 27 janvier. (A. Messerschmidt/.)

Le propriétaire des Raiders, Mark Davis, a déclaré la semaine dernière que l’e-mail concernant Smith était « dérangeant et non ce que les Raiders représentent » et a déclaré que l’équipe examinait la correspondance supplémentaire.

L’entraîneur adjoint des Raiders, Rich Bisaccia, a été nommé entraîneur-chef par intérim de l’équipe.

Ryan Gaydos de Fox News a contribué à ce rapport.