Buck Owens et George Jones doublent dans le classement First Country LP

Dans son numéro du 11 janvier 1964, l’article principal de Billboard rapportait avec enthousiasme que les consommateurs achetaient de plus en plus plus d’un LP à la fois de leurs artistes préférés. Il a souligné que six artistes avaient au moins deux albums dans le classement hebdomadaire final du Top 20 tous genres de 1963, dont Peter, Paul & Mary, les garçons de la plage, et Barbra Streisand.

La pièce n’en faisait pas mention, mais le phénomène s’appliquait également au tout nouveau palmarès des albums country que le magazine spécialisé a présenté, sans fanfare, dans cette édition. Billboard n’avait jamais eu de compte à rebours de LP country auparavant, même si ses différents indices de popularité pour les singles avaient commencé pendant la Seconde Guerre mondiale : son palmarès Juke Box Folk Records avait été introduit le 8 janvier 1944.

Sur cette première enquête sur la popularité des LP country, Johnny Cash était au n ° 1 avec sa compilation Ring of Fire. Mais deux artistes avaient chacun deux albums dans le Top 10, et tous deux étaient des stars majeures du genre depuis des années. Buck Owens arrivait à la fin d’un règne de 16 semaines sur le palmarès des singles country avec « Love’s Gonna Live Here ». Il figurait dans les longues listes de joueurs avec l’actuel Buck Owens Sings Tommy Collins, au n ° 2, et le précédent On The Bandstand, au n ° 4.

George Jones, quant à lui, était au n°5 avec un set Best Of et au n°6 avec son set de duos avec sa partenaire vocale fréquente Melba Montgomery, What’s In Our Hearts. Ce disque leur avait déjà donné un hit dans le Top 3 avec « We Must Have Been Out Of Our Minds », et ils étaient nouveaux dans le classement des singles la semaine de cette première liste d’albums, au n°30, avec « Let’s Invite Them Over . »

Porter Waggoner était un autre incontournable du country avec deux titres au palmarès, The Porter Waggoner Show et Y’All Come. Rejoindre Cash, Owens et Jones dans le Top 5 était Ray Price, le Texan à la voix douce qui avait des tubes depuis le début des années 1950, avec son LP Night Life. D’autres talents de Stonewall Jackson à Skeeter Davis étaient également représentés, alors que les charts country commençaient à tourner à 33 ainsi qu’à 45 tours.

