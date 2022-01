Buck parle de Big Tech: les sites de médias sociaux interdisant les présidents sont « dangereux »

Certains législateurs espèrent que 2022 clouera la réforme dans Big Tech et le représentant Ken Buck, R-Colo., a convenu sur « Fox Report Weekend » que certaines sociétés de médias sociaux jouent un jeu dangereux.

REPRÉSENTANT. KEN BUCK : Le problème se situe vraiment dans le domaine, par exemple, des recherches sur ordinateur. Google détient plus de 90 % de parts de marché. Et lorsque vous avez une part de marché de 90 %, vous pouvez déterminer les informations que les gens obtiennent. Et dans notre système politique, c’est très dangereux. Il est également dangereux d’interdire à un président, un ancien président, des recherches sur les sites de médias sociaux. Et donc je pense que le vrai danger pour notre structure politique vient de ces monopoles et de la façon dont ils contrôlent les informations dont les consommateurs ont besoin pour faire des choix judicieux…

J’aimerais voir la Chambre adopter ces six projets de loi antitrust – des projets de loi vraiment importants. Le projet de loi sur le lieu garantit que Big Tech ne peut pas déplacer tous les cas dans le district nord de la Californie et a un avantage sur le terrain, des projets de loi qui garantissent que ces entreprises technologiques ne peuvent pas discriminer les vendeurs tiers sur leurs plateformes. Ce sont des textes législatifs vraiment importants et, pris dans leur ensemble, ils contribueront à créer cette concurrence. Nous le faisons au cours des six premiers mois, nous travaillons avec le Sénat, je pense que d’ici la fin de l’année, nous aurons un ensemble de lois différent qui ne réglementera pas, mais qui créera en fait une concurrence sur le marché. Et je pense que c’est vraiment essentiel alors que nous regardons où nous voulons aller dans ce pays pour aller de l’avant.

