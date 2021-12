JJ était en direct sur Spotify Greenroom avec une réaction au fait que Buck Showalter soit nommé manager des Mets et pourquoi aucune équipe n’a une meilleure intersaison qu’eux. De plus, il réagit à un tas d’appels, y compris des fans jaloux et en colère des Yankees. Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Hôte : John Jastremski

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

