Buckcherry fait équipe avec les lacs pour la tournée de la côte est de janvier 2022

Après avoir joué 100 spectacles en 2021, BUCKCHERRY démarre 2022 avec une course en tête d’affiche avec un groupe de rock country rap LES LACS.

Le trek de 15 dates commence le 7 janvier à Kyle, au Texas. BUCKCHERRY effectuera huit autres spectacles en tête d’affiche. COEUR soutiendra sur tous les spectacles.

Les billets pour tous les spectacles seront en vente ce vendredi et les forfaits VIP peuvent être achetés sur Buckcherry.com.

BUCKCHERRY Il travaille sur des plans de tournée pour le reste de 2022 et ceux-ci seront annoncés à une date ultérieure.

BUCKCHERRY + LES LACS des dates de tournée:

07 janvier – Kyle, Texas – Le Railhouse Bar



08 janvier – Houston, Texas – Rise Rooftop



09 janvier – Texarkana, AR – Crossties



11 janvier – Dallas, TX – Tree’s



12 janvier – Oklahoma, OK – Diamond Ballroom*



14 janvier – Fayetteville, AR – JJ’s Live



15 janvier – Nashville, TN – Marathon Live



16 janvier – Atlanta, GA – Mascarade



18 janvier – Columbus, OH – Roi des clubs



19 janvier – Warren, OH – Packard Music Hall



21 janvier – Corbin, KY – Corbin Arena



22 janvier – Jim Thorpe, Pennsylvanie – Penns Peak



23 janvier – Hopewell, Virginie – Beacon



25 janvier – Leesburg, Virginie – Tally HO*



27 janvier – Wilmington, DE – La Reine



28 janvier – Pikeville, KY – Appalachian Wireless Arena



29 janvier – Cincinnati, OH – Riverfront Live



31 janvier – Knoxville, TN – Cotton Eyed Joe’s*



01 février – Birmingham, AL – Iron City*



02 février – Destin, Floride – Club LA*



04 février – Ft. Lauderdale , FL – Salle de culture*



05 février – Ft. Myers, Floride – Le Ranch*



06 février – Saint-Pétersbourg, Floride – Fergs*

* BUCKCHERRY + COEUR seul

BUCKCHERRY continue de soutenir son dernier album, « Enfer », sorti en juin via Records de la Colline Ronde. La suite de 2019 « Peinture de guerre » a été enregistré l’automne dernier à Nashville, Tennessee avec le producteur et auteur-compositeur à louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau, parmi beaucoup d’autres.

BUCKCHERRY chanteur Josh Todd Raconté « Le spectacle romain » À propos « Enfer »: « Chaque fois qu’il y a beaucoup d’adversité, ce groupe écrit vraiment ses meilleurs disques, je dois dire. « Enfer », notre nouveau record, ça doit être le meilleur avant JC enregistrer, et je ne dis pas ça juste parce que [it’s new]. C’est vraiment incroyable. Nous avons travaillé très dur dessus. Nous avons juste canalisé toute cette énergie dans l’écriture de chansons. Oui, nous avons écrit beaucoup de chansons. Nous avons écrit environ 30 chansons pour un disque de 10 chansons. Donc ça va juste vous montrer à quel point nous étions minutieux, et ça a vraiment payé. »

Quant à ce qu’il adviendra des quelque 20 chansons restantes qui n’ont pas été retenues cette fois-ci, Todd a déclaré: « Je pense que certains d’entre eux sont assez bons pour faire un disque – peut-être deux ou trois. Parfois des chansons, elles n’arrivent jamais à ce point où elles sont assez bonnes pour être sur un disque. C’est pourquoi vous devez écrire beaucoup d’entre eux. Nous ne voulons pas sortir juste du remplissage. C’est vraiment important pour nous. C’est pourquoi nous écrivons beaucoup de chansons. «

En ce qui concerne la façon dont lui et ses camarades décident quelles chansons mettre sur un album, Josh a déclaré: « Vous savez en quelque sorte. La crème monte au sommet. Nous créons une petite liste de lecture – nous aurons des listes de lecture protégées par mot de passe pendant que nous écrivons des démos – et elle ne va qu’au groupe, à notre manager et à notre producteur Et puis nous continuons juste à écrire et ajouter des chansons et écrire et ajouter des chansons. Et avant que vous ne le sachiez, quand ça se rapproche et que nous avons l’impression d’avoir épuisé le processus d’écriture de chansons, il y a généralement toujours huit chansons qui sont indéniables, ou sept , et puis vous devez en quelque sorte commencer à vraiment peaufiner les trois ou quatre derniers. C’est un peu comme ça que nous procédons. Nous savons quand nous l’avons.

« Au BUCKCHERRY disques, vous voulez avoir beaucoup de dynamique — vous ne voulez pas avoir que des chansons rock ; vous ne voulez pas n’avoir que des chansons au tempo ultra-rapide ; vous ne voulez pas avoir toutes les ballades ; vous ne voulez pas avoir toutes les chansons midtempo », a-t-il expliqué. « Donc, quand vous écrivez des chansons, vous aurez parfois cinq chansons midtempo, et vous n’en voulez qu’une ou deux pour l’enregistrement. Et puis vous aurez quelques chansons lentes, et vous n’en voulez qu’une pour l’enregistrement. Et puis vous aurez un tas de rockers. Comme je l’ai dit, il y en aura de bons et puis il y aura des chansons médiocres ; c’est peut-être un bon refrain, mais le reste de la chanson n’est pas bon. Des trucs comme ça. Parfois, vous revenez en arrière et réécrivez des choses.

« Nous étions juste dans une zone sur ce record », a-t-il ajouté. « Nous avons co-écrit beaucoup de chansons avec Marti Frederkisen aussi, le gars qui a produit le disque. Nous avions écrit des chansons avec lui dans le passé. C’est un gars vraiment talentueux. Et cinq de ces chansons ont fait le disque. Donc ça va juste vous montrer à quel point c’était bon. Nous avons écrit avec lui pendant une semaine. Nous avons écrit six chansons en cinq jours, et cinq d’entre elles ont fait le disque. Et puis nous avons pris cinq des 22 autres qui [guitarist] Stevie [Dacanay, a.k.a. Stevie D.] et j’avais écrit avant d’entrer dans une pièce avec Marti. Et là tu as « Enfer », l’enregistrement. Et c’est incroyable. »

A l’été 2020, BUCKCHERRY recruté JET-BOY‘s Billy Rowe comme son nouveau guitariste. Il rejoint le groupe en remplacement de Kevin Roentgen, qui est parti BUCKCHERRY en juillet de cette année-là.

En 2019, BUCKCHERRY enrôlé François Ruiz comme son nouveau batteur. Il rejoint le groupe en remplacement de Sean Winchester, qui est sorti BUCKCHERRY après avoir déposé les pistes de batterie sur « Peinture de guerre ».