Buckcherry s’associe à une société de bijoux pour cordes de guitare pour collecter des fonds pour une œuvre caritative

Les hard rockers californiens BUCKCHERRY ont uni leurs forces avec la société de bijoux de cordes de guitare Strüng offrant des bijoux de cordes de guitare qui permettent de récolter des fonds pour l’éducation musicale.

Les colliers et bracelets uniques en édition limitée sont fabriqués à partir du don de cordes de guitare de BUCKCHERRY. Chaque pièce unique est fabriquée à la main aux États-Unis. Avec votre achat, vous recevrez une carte d’authenticité officielle dédicacée vérifiant la chaîne du groupe et les fans pourront même choisir les chaînes des membres qu’ils souhaitent recevoir.

“Nous sommes très honorés de travailler avec le seul et unique BUCKCHERRY,” dit Strüng propriétaire Jenny Mann. “C’est un super groupe de musiciens et ils ont une base de fans inconditionnels, ce qui rend cette sortie si excitante.”

Découvrez ce BUCKCHERRY membres du groupe Kelly LeMieux, Stevie D. et Billy Rowe à dire sur le nouveau partenariat en Youtube extrait ci-dessous.

BUCKCHERRY est un groupe de rock américain d’Anaheim, en Californie, formé en 1995, qui a vendu plus de quatre millions de disques. Ils sont uniques, complexes, simples, passionnés, explosifs, originaux et toujours un bon moment. De chansons à succès comme “Folle salope” et “Pardon” aux disques de platine et d’or et à des millions de fans dans le monde entier, BUCKCHERRY a battu tous les records et s’est bâti une réputation grâce à ses puissants spectacles en direct. Ils ont tourné avec des groupes tels que EMBRASSER, GUNS ‘N ROSES, AÉROSMITH, MOTLEY CRUE et plus. Leur neuvième disque studio, “Enfer”, est maintenant disponible.



