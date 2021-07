Buckcherry sort le clip de “Wasting No More Time”

rockeurs californiens BUCKCHERRY ont publié la troisième vidéo de leur “Enfer” album, pour le morceau ” Ne perdez plus de temps “. Le clip a été réalisé par Kurtis “KasterTroy” Imel et a été tourné à Nelson’s Landing, une ville fantôme légendaire à 45 minutes de Las Vegas. Il suit des vidéos pour les chansons “Tellement chaud” et “Enfer”.

Plus tôt dans le mois, BUCKCHERRY reporté quelques semaines de dates de tournée après que deux membres du groupe aient été testés positifs pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

“Enfer” est sorti le 25 juin via Records de la Colline Ronde. La suite de 2019 “Peinture de guerre” a été enregistré l’automne dernier à Nashville, Tennessee avec le producteur et auteur-compositeur à louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau, parmi beaucoup d’autres.

L’été dernier, BUCKCHERRY recruté JET-BOY‘s Billy Rowe comme son nouveau guitariste. Il rejoint le groupe en remplacement de Kevin Roentgen, qui est parti BUCKCHERRY en juillet 2020.

En 2019, BUCKCHERRY recruté François Ruiz comme son nouveau batteur. Il rejoint le groupe en remplacement de Sean Winchester, qui est sorti BUCKCHERRY après avoir déposé les pistes de batterie sur “Peinture de guerre”.



