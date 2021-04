Buckcherry sortira l’album «Hellbound» en juin; Clip vidéo “ So Hott ” disponible

Rockers californiens de longue date BUCKCHERRY sortira son nouvel album, “Hellbound”, le 25 juin via Records de Round Hill. Le suivi des 2019 “Peinture de guerre” a été enregistré l’automne dernier à Nashville, Tennessee avec le producteur et auteur-compositeur-interprète Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DÉF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Crow, parmi beaucoup d’autres.

Le clip officiel du premier single du disque, “Tellement chaud”, peut être vu ci-dessous. Le clip a été réalisé et édité par Kurtis “KasterTroy” Imel.

“Hellbound” liste des pistes:

01. 54321



02. Tellement chaud



03. Enfer



04. Arme à feu



05. Plus de mensonges



06. J’arrive



07. Déchet



08. Je ne perds plus de temps



09. Le chemin



dix. Barricade

Parler à Shawn Ratches de Laughingmonkeymusic, BUCKCHERRY guitariste Stevie Dacanay (alias Stevie D.) a déclaré à propos de “Hellbound”: “Nous avons travaillé sur celui-ci avec Marti Frederiksen, qui est comme le sixième membre de AÉROSMITH. Donc la sensation va être un peu différente aussi [compared to previous BUCKHERRY albums].

«Nous en avons frappé un en un rien de temps», a-t-il poursuivi. “Josh [Todd, BUCKCHERRY singer] et j’avais été, depuis la quarantaine, nous avons commencé à écrire. Et au moment où septembre est arrivé, nous étions prêts à commencer à suivre un autre album. Mais ce que nous avons fait, c’est que nous sommes allés à Nashville et nous avons écrit un autre lot de chansons avec Marti Frederiksen, et nous étions tous prêts à partir en octobre, pour enregistrer. Nous étions si prêts qu’il nous a littéralement fallu moins de 10 jours pour enregistrer le tout. “

Selon Steve, BUCKCHERRY a écrit plus de 25 chansons cette fois-ci, mais n’en a enregistré que 10. “Nous avons pensé à [releasing a double album], mais pour le moment, beaucoup de gens ne sortent pas d’albums complets – beaucoup de gens ne font que sortir des singles et des vidéos », a-t-il expliqué.« Nous avons donc décidé de réduire le tout à 10. La sortie au Japon, nous allons sortir deux extras.

“Je parlais avec Josh, ‘Lequel [songs] veux-tu abandonner? Quels sont ceux que tu veux garder pour le prochain album sur lequel travailler?

«Je continue juste», dit-il. «À un moment donné du processus d’écriture, vous vous heurtez à un mur de briques, et c’est à ce moment-là qu’il est bon de les avoir.

“Nous avons maintenant un nouveau processus avec Marti qui fonctionne vraiment pour nous et que nous aimons vraiment. “

Novembre dernier, Todd a parlé à Audio Ink Radio de la direction musicale du nouveau BUCKCHERRY matériel: “Eh bien, ça ne va pas changer d’un BUCKCHERRY disque de rock. Tout ce que je peux dire, c’est que nous venons de faire des pas de géant depuis le premier album, en ce qui concerne l’écriture de chansons et la façon dont nous avons tout assemblé. Et juste en ce qui concerne la qualité des chansons, d’une chanson à l’autre, c’est tellement puissant. J’ai hâte que tout le monde l’entende. Marti Frederiksen le produit. Il a produit quelques disques de la nôtre à l’époque. Et ça a été vraiment génial d’être réuni avec lui, et c’est un gars super talentueux. C’est comme avoir un sixième membre du groupe. Donc, ça a été très amusant. “

L’été dernier, BUCKCHERRY recruté JETBOYde Billy Rowe comme son nouveau guitariste. Il a rejoint le groupe en remplacement de Kevin Roentgen, qui est parti BUCKCHERRY en juillet 2020.

Roentgen, qui a rejoint le groupe californien en 2017, a officialisé sa sortie dans une publication sur les réseaux sociaux. Il a écrit: «En fin de compte, j’ai pris la décision de quitter la route et de passer plus de temps avec ma famille. Les gars l’ont compris, et je suis reconnaissant pour cela. Même si ma femme et ma fille m’ont toujours soutenu à cent pour cent dans ce dossier. concert, ils sont très heureux maintenant de m’accueillir à la maison. “

Roentgen rejoint BUCKCHERRY en remplacement du guitariste d’origine Keith Nelson. Roentgen peut être entendu sur “Peinture de guerre”, qui a été publié en mars 2019 via Century Media/Musique RED. Le disque de 12 chansons a été produit par Mike Plotnikoff, dont la précédente collaboration avec le groupe était BUCKCHERRYtroisième album multi-platine de 2005 “15”.

En 2019, BUCKCHERRY recruté Francis Ruiz comme son nouveau batteur. Il a rejoint le groupe en remplacement de Sean Winchester, qui est sorti BUCKCHERRY après avoir posé les pistes de batterie sur “Peinture de guerre”.