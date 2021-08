Buckingham Palace Gardens a été qualifié d’« arnaque » dans les avis de TripAdvisor « Robbed by royals ! » | Royale | Nouvelles

in

En avril, des billets pour des visites autoguidées dans les jardins du palais ont été mis en vente, attirant initialement une demande «écrasante». Pour 16,50 £ par adulte ou 42 £ pour une famille de trois enfants maximum, ils ont promis de profiter de la « beauté et du calme de cette oasis fortifiée ».

Les visiteurs se sont également vu promettre « une occasion unique de pique-niquer sur la pelouse ».

Des visites autoguidées autour des jardins du palais de Buckingham ont été introduites après que le coronavirus a interrompu les expositions du palais l’année dernière.

Le site de 39 acres présente un certain nombre de caractéristiques notables, notamment des arbres plantés par la reine Victoria et le prince Albert.

Cependant, les jardins ont reçu un certain nombre de critiques accablantes sur TripAdvisor, certains clients se plaignant de la quantité disponible.

Un certain nombre a noté que vous deviez payer un supplément de 6,50 £ pour une visite de la roseraie et de la prairie de fleurs sauvages, et cela devait être organisé à l’avance.

Un visiteur déçu a écrit : « Le palais de Buckingham a ouvert ses jardins au public pour la première fois cette année – cela n’aurait vraiment pas dû déranger.

« Pour vos 16,50 £, vous avez accès à une grande pelouse avec une bordure herbacée. Nous nous attendions à ce que le jardin soit spectaculaire, mais c’était totalement décevant.

« Les parties (potentiellement) les plus intéressantes du jardin étaient délimitées et accessibles uniquement si vous vous sépariez avec encore plus d’argent lors d’une “visite” guidée.

« Vous ne pouvez même pas vous asseoir sur la rive du lac pour observer la faune à cause de ces cordes partout. Je suis très déçu et volé par la famille royale.

“Veuillez choisir n’importe quel autre parc londonien à visiter et vous économiserez votre argent durement gagné et passerez du temps dans un bien meilleur environnement.”

Un troisième s’est plaint : « Les jardins sont une perte de temps et d’argent. De grandes portions ont été bouclées.

« Il faut moins d’une heure pour se déplacer. Café et gâteau aussi chers.

La reine est actuellement au château de Balmoral, son domaine de l’Aberdeenshire.

Elle a été rejointe par la princesse Eugénie, son mari Jack Brooksbank et leur fils de six mois August.

Des photos publiées par The Sun ont révélé que la famille était arrivée mercredi.

Le prince Charles est également en Écosse et a assisté samedi aux Grampian Highland Games.

Le futur roi a été photographié en train d’encourager les concurrents tout en portant un kilt en tartan vert et rouge, ainsi qu’un sporran en cuir.

En raison de la pandémie de coronavirus, un certain nombre de matchs des Highlands, qui attirent généralement plus de 300 000 spectateurs par an, ont été annulés pour 2021.

Express.co.uk a contacté Buckingham Palace pour commentaires.