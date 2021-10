Buckingham Palace offre cette année des cadeaux festifs aux fans de Royal : « Joyeux Noël ! | Royale | Nouvelles

Le Royal Collection Shop (RCS) vend un nouveau panier de Noël pour la somme astronomique de 200 £. La boutique propose également des boissons festives de la cave royale à acheter en cadeau ou à servir lors de dîners.

Le grand panier comprend une vaste gamme de plats favoris de Noël, notamment des tartelettes, du pudding de Noël et des pièces en chocolat.

Les fans de Royal seront également ravis de découvrir que le panier comprend des décorations Corgi, rendant hommage à l’amour du monarque pour le petit chien.

« Passez un très joyeux Noël avec des délices festifs et des classiques de Noël parfaitement emballés dans ce panier de Noël de luxe », déclare RCS à propos du panier sur son site Web.

« Des tartes traditionnelles hachées, accompagnées d’une tasse de thé épicé à dévorer le réveillon de Noël avec des amis à une sélection de luxe de chocolats au caramel salé et de pièces de chocolat au lait, cet incroyable panier est rempli à ras bord de vos friandises de Noël préférées. apprécié par vos invités festifs le jour de Noël. »

Les nouveaux ajouts festifs à la boutique royale surviennent alors que les craintes augmentent concernant les pénuries d’articles de Noël tels que les jouets pour enfants et les aliments de fête en raison de la pénurie de chauffeurs de poids lourds.

En raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, on craint maintenant que les dîners de Noël ne soient différents des années précédentes.

Les dindes sont désormais plus rares que la normale et les ventes de dindes congelées ont augmenté de plus de 400% par rapport à l’année dernière, a déclaré la chaîne de supermarchés Iceland.

En septembre de cette année, l’Islande a révélé que les ventes de l’aliment de base surgelé de Noël avaient augmenté de 409% par rapport au même mois de l’année précédente.

Pendant ce temps, cela fait suite à l’échec du Premier ministre à exclure les pénuries alimentaires jusqu’à Noël.