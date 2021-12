Buckingham Palace: quatre « intrus » arrêtés alors que la reine n’était pas là

Les chiffres montrent que des personnes ont été détenues au palais pour des infractions telles que le vol de voiture et la manipulation de biens volés (Photo: EPA/./.)

De nouveaux chiffres ont montré que 13 arrestations ont été effectuées au palais de Buckingham ou à proximité sur une période de 12 mois.

Les données, communiquées à Metro.co.uk via une demande d’accès à l’information, montrent que des infractions telles que la conduite avec drogue, le vol de voiture et la manipulation de biens volés ont toutes été commises à proximité des portes du célèbre palais.

Quatre des arrestations concernaient des intrusions sur un site protégé entre octobre 2020 et octobre 2021.

Trois autres arrestations ont été effectuées au cours de la même période pour des dommages criminels à des biens d’une valeur de plus de 5 000 £.

Deux des arrestations concernaient la possession de lames de couteaux dans un lieu public proche du domicile de la reine.

D’autres infractions comprenaient la conduite dangereuse d’un véhicule à moteur, le défaut de s’arrêter lorsqu’un agent de police l’exige et la possession de drogues de classe A et de classe B.

Le Met a publié des données pour les dossiers de garde à vue où le « palais de Buckingham » était répertorié comme lieu d’arrestation et incluait des zones à proximité, par exemple le monument de la reine Victoria qui se trouve au rond-point en face.

Certaines des personnes arrêtées peuvent avoir été inculpées de plus d’une infraction et la force a précisé que le « lieu d’arrestation » n’est pas nécessairement celui où l’infraction a été commise.

Les arrestations ont eu lieu alors que la reine était largement absente de Londres (Photo: .)

Les incidents sont survenus alors que la reine était en grande partie absente de son domicile londonien, ayant passé une grande partie de la pandémie au château de Windsor.

Tout au long de 2020, elle et son défunt mari, le prince Philip, ont vécu dans le Berkshire avec une petite équipe pour assurer leur sécurité.

Ils ont parfois quitté le château lors de voyages vers leurs autres domaines tels que Balmoral en Écosse, mais ont largement évité Londres.

Depuis la mort de Philip en avril, la reine est restée à Windsor et y passe la période de Noël après un changement de plans de dernière minute dû à Omicron.

Buckingham Palace est l’un des sites les plus sécurisés au monde et est protégé par une vidéosurveillance, des capteurs de chaleur et des gardes armés 24h/24.

Malgré cela, il y a eu plusieurs incidents au palais au fil des ans, notamment en 1982 lorsque Michael Fagan a réussi à se rendre dans la chambre de la reine pendant qu’elle dormait.

Buckingham Palace est l’un des sites les plus sécurisés au monde (Photo: .)

En 2019, un autre intrus a réussi à franchir la clôture du palais aux premières heures du matin, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité du monarque.

En mai, Chorrie Thompson, alors âgée de 46 ans, a été emprisonnée pendant six mois pour intrusion au palais et possession d’un couteau Stanley.

Il s’est faufilé par une porte ouverte alors qu’un véhicule entrait et a dit aux gardes lorsqu’il a été surpris qu’il voulait utiliser les toilettes.

D’autres arrestations ont eu lieu au palais en août lorsque des militants des droits des animaux ont libéré du colorant rouge dans la fontaine pour protester « contre l’utilisation des terres de la couronne pour la chasse et l’agriculture ».

