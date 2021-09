Buckingham Palace : un régiment canadien servira de garde de la reine à Londres le mois prochain | Royale | Nouvelles

Le contingent des fonctions du Régiment royal de l’Artillerie canadienne a été officiellement invité par Sa Majesté à servir de garde de la Reine, rapporte Royal Central. La reine a lancé l’invitation pour honorer le 150e anniversaire du régiment.

Le régiment basé au Manitoba a combattu dans de nombreux conflits depuis sa création, y compris pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

Il a été rapporté qu’un groupe de 90 soldats traversera l’Atlantique pour protéger les résidences royales du palais de Buckingham, du palais St James, du château de Windsor et de la tour de Londres.

Ils serviront aux domiciles du cabinet à Londres et à Berkshire entre le 4 et le 22 octobre.

Les troupes canadiennes participeront également au défilé commémoratif de la relève de la garde.

La relève de la garde, qui marque la passation entre les régiments protégeant les résidences du souverain, a lieu au palais de Buckingham, à St James et à la caserne Wellington à proximité.

Selon des rapports au Canada, l’adjudant-maître du régiment, le sergent-major Jason Power, a répondu à la nouvelle en disant : « Nos soldats ont travaillé extrêmement dur au cours des deux derniers mois pour être prêts à accomplir des tâches publiques.

« En ce qui concerne les fonctions cérémonielles, faire partie de la Garde de la Reine est le plus grand honneur qu’un soldat des Forces armées canadiennes puisse avoir, et cela s’accompagne d’un grand sens des responsabilités et de la fierté.

Lorsque le Régiment royal de l’Artillerie canadienne a célébré ses célébrations du centenaire en 1970, la reine a fait une visite à leur base au Manitoba aux côtés de son défunt mari le duc d’Édimbourg et de ses deux enfants aînés, le prince Charles et la princesse Anne.

La dernière fois qu’un groupe de soldats canadiens a été nommé garde de la Reine remonte à l’automne 2018, lorsque le Royal Canadian Regiment et la Musique de l’Artillerie royale canadienne ont été appelés.

Des régiments d’autres pays du Commonwealth, dont l’Australie et la Jamaïque, auraient également accompli les tâches importantes.