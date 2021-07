Bucks and Suns : la cravate qui ne s’arrête pas

in

La NBA connaît l’une des finales les plus vibrantes de son histoire. Les Bucks n’ont pas atteint une finale depuis 1971, quand ils ont atteint le seul ring qu’ils ont aujourd’hui. Dans le même temps, les Suns n’en ont pas, ce qui voit les deux équipes s’affronter avec une puissance redoublée par leur désireux de faire l’histoire.

Le problème, c’est que les Bucks sont une équipe difficile. Il semble que les Suns l’aient déjà pratiquement fait avec un 2-0 qui les a laissés à mi-chemin du ring.

Cependant, en deux matchs, les Bucks ont réussi à vaincre et à égaliser un Phoenix Suns qui était essentiellement désarmé grâce à Giannis Antetokounmpo. Le joueur grec il a porté l’équipement sur son dos et il est capable de vaincre une équipe qui a beaucoup plus d’étoiles dans son équipe.

Pendant ce temps, les Suns regardent avec incrédulité leur incapacité à remporter une finale dans laquelle ils étaient favoris. Il semble que les Bucks n’ont jamais été favoris mais ils le deviennent sur une base de points.