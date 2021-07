Bucks bat les Suns pour remporter le premier championnat en 50 ans

Les finales NBA 2021 sont terminées et les Milwaukee Bucks sont les nouveaux champions. Mardi soir, les Bucks ont battu les Phoenix Suns 105-98 lors du sixième match de la finale NBA pour remporter la série. Il s’agit de leur première victoire en championnat depuis 1971, trois ans après la création de l’équipe.

Cette victoire des Bucks marque la fin d’une saison 2020-21 très intéressante. Les Bucks ont atteint la finale pour la première fois depuis 1974, lorsque Kareem Abdul-Jabar était le joueur vedette. L’équipe était dirigée par le double MVP Giannis Antetokounmpo, qui a réussi à se remettre d’une blessure au genou lors de la finale de la NBA. En plus de remporter deux prix MVP, Antetokounmpo a remporté le titre de joueur défensif de l’année de la NBA en 2020 et le joueur le plus amélioré en 2017. Il a marqué 50 points et pris 14 rebonds lors du sixième match de la finale NBA 2021.

CHAMPIONS Les @Bucks revendiquent leur premier titre depuis 1971 ! #NBAFinales pic.twitter.com/80WGLIzDr8 – ESPN (@espn) 21 juillet 2021

“Cela m’a aidé à mûrir, à grandir et à devenir plus dur mentalement”, a déclaré Antetokounmpo aux journalistes cette semaine en parlant des déceptions précédentes des Bucks en séries éliminatoires. “Cela n’a pas vraiment d’importance. C’est un match éliminatoire. Tout peut arriver. Je me souviens que lors de la finale de la Conférence de l’Est (2019), nous menions 2-0 et avons perdu quatre matchs de suite. J’essaie de penser à quel était l’état d’esprit. de l’autre équipe. Laissant Milwaukee mené 2-0, et maintenant ils pensent qu’ils doivent rentrer chez eux, protéger le terrain et ensuite revenir ici, en prendre un. J’essaie juste de penser à ce qu’ils ont fait et d’essayer de apprendre de nos erreurs et de nos échecs autant que possible. Je ne me concentre pas sur le passé. J’essaie d’en tirer des leçons et d’avancer. “

Les Suns ont atteint la finale pour la première fois depuis 1993, lorsque Charles Barkley est devenu le visage de la franchise. Le meneur Chris Paul, qui a rejoint l’équipe en novembre 2020, a pu avoir une saison de type MVP tandis que le tireur Devin Booker est devenu l’une des jeunes stars brillantes de la NBA. Au cours de la saison régulière, Booker a récolté en moyenne 25,6 et 4,3 passes décisives par match.

“C’est vraiment excitant”, a déclaré Paul avant le sixième match de la finale NBA. “Quelque chose que l’entraîneur et tout le monde ont dit : si vous alliez au début de la saison et disiez que nous avions une chance d’être là où nous sommes en ce moment, le prendriez-vous ? Absolument. Absolument. Et nous avons la chance de déterminer le Ce n’est pas comme si le jeu allait être simulé ou que quelqu’un d’autre devait jouer. Nous avons une chance. Nous contrôlons notre propre destin. Donc je pense que c’est la partie excitante à ce sujet. “