Bucks caresse l’anneau après avoir pris d’assaut Phoenix

Les Milwaukee Bucks ont conquis Phoenix (USA) ce samedi avec une splendide performance à l’extérieur de la de Giannis Antetokounmpo (119-123) et ils seront champions NBA s’ils battent les Phoenix Suns (2-3) mardi.

Les Bucks, qui dans leurs vitrines n’ont que le titre de 1971, auront la possibilité de remporter leur première bague en un demi-siècle devant leur public après avoir pris le facteur de court à domicile des Suns.

Le triomphe prodigieux des Milwaukee (USA) reposait sur la fantastique performance de leur trio vedette : Giannis Antetokounmpo (32 points, 9 rebonds, 6 passes décisives), Khris Middleton (29 points et 7 rebonds) et Vacances à Jrue (27 points et 13 passes décisives).

Tous les trois ont été impliqués dans le jeu clé de la soirée.

Après avoir dominé le match d’une main ferme dès le deuxième quart, les Bucks ont rencontré les Suns à un point (119-120) et avec la possession à domicile avec seulement 29 secondes à jouer.

Le ballon est allé à Devin Booker, mais Vacances le lui a arraché et a donné un formidable alley-oop à la contre-attaque pour Antetokounmpo, qui a également reçu un supplément gratuit.

Le Grec a échoué sur le plan personnel, mais a récupéré son propre rebond et Middleton condamné en pratique libre.

Après quatre victoires locales lors des quatre premiers matchs, les Bucks, qui ont perdu 2-0 dans ces finales, ont été couronnés sur la route dans un duel de grande artillerie offensive (les deux équipes à plus de 55% en tirs de champ) et ils ont su maîtriser le rebond (37 avec 11 fautes, contre 35 pour les Suns).

Devin Booker il a marqué 40 points mais s’est retrouvé trop seul sur l’offensive des Suns pendant la majeure partie de la soirée.

Jusqu’à la fin, les locaux ont raté la meilleure version de Chris Paul, à propos duquel des rumeurs circulent sur ses problèmes physiques.

Cependant, le meneur vétéran a terminé avec 21 points et 11 passes décisives et a été la clé pour tenter un retour qui, en fin de compte, s’est avéré impossible.

Le cinquième match présentait l’excitation des grands événements, la controverse de l’arbitrage, une bonne ambiance à Phoenix et un spectateur luxueux au premier rang : James Lebron.

AVALANCHE LOCALE, VISITEUR SUPPRIMÉ

Comme s’ils voulaient purger les péchés de ce quatrième match qui leur avait échappé dans les dernières minutes, les Suns ont déclenché une avalanche dès le début.

Le premier était Crowder Jae, qu’avec deux triples et un dunk sur la contre-attaque qui a soulevé l’ensemble du public du Footprint Center nouvellement baptisé à Phoenix (14-9 avec 7,33 restants).

Puis il a pris le relais Devin Booker, brillant au tir (11 points au premier quart) et qui a même réalisé un superbe dunk sur Giannis Antetokounmpo qui n’a finalement pas compté en raison d’une faute antérieure.

Antetokounmpo c’était le seul recours pour un Bucks tempéré et inoffensif qui, de plus, s’est noyé dans un océan de pertes (7 revirements, plus que sur tout le quatrième match).

En tout cas, il n’y avait pas grand-chose que le Milwaukee puisse faire contre le rouleau compresseur des Suns, qui appréciait le bâton de Chris Paul, du marteau de Deandre Ayton dans la zone et les pourcentages de réussite stratosphériques (74% en tirs, 83% en triples).

Contre un indéniable 37-21 au premier quart-temps, les Bucks avaient de quoi ramer.

Ils ont réagi avec une force étonnante lors d’un premier set 3-12, mené par Vacances à Jrue, ils ont réengagé le match (40-32 en l’absence de 9.31).

Avec Antetokounmpo se prélasser sur le banc, les écuyers aiment Khris Middleton, Pat connaughton Oui Bobby Portis ils ont réclamé leur part des feux de la rampe jusqu’à ce qu’ils reviennent du match (49-50 avec 5,41 au compteur) après une impressionnante course de 12-29 qui a laissé les fans de Phoenix sans voix.

Soudain, les Suns semblaient être une équipe sans direction ni but, mais le retour de Booker le court leur a permis de reprendre du poil de la bête (55-52 avec 3,26 à jouer).

Cependant, la rencontre était alors très différente du premier quart-temps, avec des Bucks pleinement renforcés en défense et avec un différentiel Holiday cette fois (18 points et 7 passes décisives à la mi-temps) qui a catapulté les visiteurs après un deuxième set sensationnel ( 24-43) et un premier semestre très attractif et riche en incentives (61-64).

BOOKER SEUL NE SUFFIT PAS

Booker il a compris que c’était le moment ou jamais et a marqué un début de troisième quart extraordinaire avec 12 points en seulement 4 minutes.

Mais la jeune escorte s’est retrouvée sans aide devant un Bucks polyvalent et imperturbable commandé par le trio. Vacances–Middleton–Antetokounmpo (75-85 avec 5.42 à jouer).

La vie souriait aux visiteurs, qui trouvaient mille moyens de percer la défense inefficace de Soleils de plus en plus frustrés et qui n’avaient aucune nouvelle de Paul.

Cameron Payne Oui Deandre Ayton fourni une couverture minimale à BookerMais les Bucks marquaient 100 points sur la route en seulement trois quarts (90-100).

Un échec flagrant de Ayton dans une ruelle qui commençait tout juste, la dernière salle symbolisait le désespoir du Phénix.

Les Suns avaient désespérément besoin d’une étincelle pour allumer le feu et semblaient la trouver dans un triple de Paul (100-108 avec 7.48 à parcourir).

Sans perdre la foi, un autre triple de Booker, avec 1,24 au compteur, ne leur laissait que trois points de retard, et une pénétration de Paul, à 56 secondes de la fin, ne leur laissait qu’un point (119-120).

Mais Holiday a volé le ballon décisif à Booker et entre Antetokounmpo et Middleton, ils ont remporté la victoire pour Milwaukee.