Bucks contre Hawks Jeu 6 ⋆ .

Sans joueur vedette Giannis Antetokounmpo, les Milwaukee Bucks ont toujours défendu leur terrain. Cela signifie que le match 6 est un match d’élimination pour les Hawks d’Atlanta. Seront-ils capables de forcer un dernier match à revenir à Milwaukee ? Pour les paris NBA ce soir, l’aperçu des choix de paris NBA Bucks vs Hawks trouvera les meilleures cotes de paris NBA, vous donnera quelques tendances de paris et affichera les meilleurs choix et prévisions NBA disponibles.

Aperçu des paris Bucks vs Hawks : sélections et cotes de la NBA

Informations sur le jeu Hawks vs Bucks

Milwaukee Bucks (46-26, 20-16 à l’extérieur) contre Atlanta Hawks (46-26, 25-11 à domicile)

Date: samedi 3 juillet 2021

Temps: 20 h 30 HNE

Lieu: State Farm Arena – Atlanta, Géorgie

Couverture: TNT

Pas de Giannis, pas de problème. Les Bucks ont enfin joué Brook Lopez les minutes qu’il aurait dû obtenir pendant toute la série, et cela a clairement fonctionné. Le grand homme a récolté 33 points, un sommet dans le match, sur 14 tirs sur 18. Les Bucks avaient également trois autres partants marquant plus de 20 points, montrant que plusieurs joueurs sont capables de s’intensifier en l’absence de Giannis. S’ils obtiennent à nouveau le même type de production de points équilibrés ce soir, les outsiders des paris de la NBA pourraient être bouleversés.

Traé Jeune continue d’être une décision de temps de jeu pour ce soir. Il aurait semblé bien avant le dernier match, il ne serait donc pas surprenant de le voir revenir sur le terrain. Cependant, son retour ne devrait pas signifier que les Hawks recommencent à jouer à peine Lou Williams. Le vétéran de l’offensive instantanée a prouvé qu’il pouvait fournir exactement cela, cumulant 38 points et 13 passes décisives au cours des deux derniers matchs. C’était Bogdan Bogdanovic qui a mené Atlanta en marquant le dernier match, avec 28 points. Si Young est incapable de jouer, les Hawks ont-ils suffisamment d’attaque pour suivre Milwaukee ?

Choix de paris Bucks vs Hawks NBA + Achats de cotes NBA

À l’aide de l’outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes NBA Bucks vs Hawks pour ce soir parmi les principaux paris sportifs. Les cotes exprimées sont à partir de 10 h HE le 3 juillet, alors assurez-vous de vérifier vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus récentes.

Je crois personnellement que Young joue ce soir. Après le rapport selon lequel Giannis obtiendrait très probablement le feu vert pour un éventuel match 7, je pense également que cette série sera réservée pour tenir la distance, tandis que Chris Paul et les Phoenix Suns se reposent et regardent. Les Bucks ont joué beaucoup moins bien sur la route lors des séries éliminatoires, et les Hawks continuent de mieux tirer devant leur public local. Alors que cela devrait être un match serré, je prendrai les Hawks -1,5. Encore une fois, cela suppose que Young joue, ce que ces cotes reflètent certainement.

Prédiction de paris NBA: Hawks -1.5

Consultez la page d’accueil d’AwesemoOdds pour plus de contenu sur les paris sportifs, y compris plus de choix et de pronostics.