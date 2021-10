Bucks dépasse les Nets lors du retour de la NBA

Victoire de dollars de Milwaukee en vue de Filets de Brooklyn 127-104 au Fiserv Forum du Wisconsin lors du premier match de la saison NBA 2021/22. Les champions ont commencé leur défense du titre très fort, dominant dès le début et montrant que ce qui s’est passé l’année dernière n’était pas une coïncidence. Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant, deux des favoris pour remporter le titre de MVP de la saison, a commencé l’année dans une forme exceptionnelle.

Giannis est revenu énormément sur les pistes. Le double MVP de la saison et actuel MVP de la finale a terminé le duel avec 32 points (12 sur 25 en field goal), 14 rebonds (5 en attaque), 7 passes et 2 contres. +25 en faveur des Bucks avec lui sur le terrain. Khris Middleton a inscrit 20 unités, le même que Pat Connaughton sur le banc. Jordan Nwora a contribué 15 unités.

Le seul aspect négatif du match pour les Bucks était que Jrue Holiday a pris sa retraite blessé à cause d’un problème au talon. Il a terminé le duel avec 12 points en 18 minutes.

KD n’était pas suffisant

Chez les Nets, le jeu formidable de Kevin Durant (32 points, 11 rebonds et quatre passes décisives). James Harden, agissant comme meneur, a terminé avec 20 points, 8 passes et 8 rebonds. Sur le banc, 21 points de Patty Mills avec sept sur sept en triple. Un peu plus. Les Nets ont encore du chemin à faire pour montrer qu’ils sont les favoris pour remporter le titre.