Bucks vs. Heat Game 4 Cotes, choix d’experts, meilleur pari et prédiction ⋆ 10z viral

Les Milwaukee Bucks ne seront pas ralentis, mais une blessure à l’un de leurs titulaires pourrait-elle ouvrir la porte au Miami Heat pour riposter dans la série ? L’aperçu des choix de paris Bucks vs Heat NBA trouvera les meilleures cotes de paris NBA, vous donnera quelques tendances de paris et affichera les meilleurs choix NBA et prévisions NBA disponibles.

Écrasez vos compétitions NBA DFS avec les outils et les données du #1 DFS Player

Aperçu des paris Bucks vs Heat : sélections et cotes de la NBA

Informations sur le jeu Bucks vs Heat

Milwaukee Bucks (46-26, 20-16 à l’extérieur) contre Miami Heat (40-32, 21-15 à domicile)

Date: samedi 29 mai 2021

Temps: 13 h 30 HNE

Lieu: AmericanAirlines Arena – Miami, Floride

Couverture: TNT

Les Bucks chercheront à terminer le balayage cet après-midi, ce que peu de gens pensaient qu’ils seraient en mesure de faire. Cependant, des ajustements devront être faits pour qu’ils réussissent. Malheureusement, ils ont perdu la garde de troisième année Donte Di Vincenzo pour le reste de la saison en raison d’une blessure à la cheville. Bien qu’il n’ait pas la reconnaissance du nom de certains des autres partants des Bucks, DiVincenzo a fait des seaux en temps opportun et il est un excellent défenseur du périmètre. Face à une équipe comme le Heat, qui aime prendre une tonne de tirs périmétriques, les Bucks doivent s’adapter sans DiVincenzo. Pourtant, les Bucks ont été absolument dominants au cours des deux derniers matchs. Ils ont remporté ces matchs par 63 points combinés, et Giannis Antetokounmpo n’a pris que 12 tirs lors du dernier match, prouvant que les Bucks sont bien plus que lui cette saison.

Le Heat a été complètement à plat au cours des deux derniers matchs. La dernière fois, ils ont commis sept autres fautes, ont eu trois rebonds offensifs de moins et les partants ont tiré 4 sur 16 à 3 points. Jimmy Butler semble désintéressé et se mélange beaucoup trop souvent. Goran Dragic ne frappe pas ses coups, et le Heat n’a pas eu cette étincelle sur le banc comme ils l’ont fait dans la bulle. Ils ont besoin de quelqu’un pour se réchauffer rapidement.

Bucks vs Heat Paris Choix NBA + Achats de cotes NBA

À l’aide de l’outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes de la NBA pour les paris Bucks vs Heat sur les principaux paris sportifs. Les cotes exprimées sont à partir de 10 h HNE le 29 mai, alors assurez-vous de vérifier vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus récentes.

Le dernier contenu de paris sportifs d’Awesemo Odds

Cotes NBA : Moneyline

Bucks : (-194) — FanDuel Heat : (+175) — William Hill

Cotes NBA : propagation

Bucks : -4,5 (-115) — BetMGM Heat : +5 (-110) — FanDuel, PointsBet, William Hill

Cotes NBA : Total des points

Plus : 221,5 (-110) – BetMGM, FanDuel, William Hill Moins : 221,5 (-105) – PointsBet Bucks contre Heat Tendances des paris NBA Milwaukee a une fiche de 3-7 contre le spread (ATS) lors de ses 10 derniers matchs. Milwaukee a une fiche de 6-1 (SU) lors de ses sept derniers matchs. Miami a une fiche de 8-4 contre l’écart lors de ses 12 derniers matchs. Le total a dépassé 12 des 16 derniers matchs de Miami. Prédiction de dollars contre la chaleur

Mon instinct me dit que Heat est venu jouer. La perte de DiVincenzo signifie également que les Bucks doivent faire des ajustements, ce qui n’est pas la force de Mike Budenholzer, pour le dire à la légère. Cependant, cette équipe de Heat est surclassée en tout point. À moins qu’ils ne soient à 50 % sur une fourchette de 3 points, il ne semble pas probable qu’il y aura un cinquième match. Je dois prendre les Bucks pour couvrir.

Prédiction : Bucks -4,5 (BetMGM)

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Vous recherchez plus de contenu de sélections NBA DFS ? Nous avons de nombreux articles quotidiens sur le basketball fantastique, des données, des fiches de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo NBA DFS.