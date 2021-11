Bucks vs Lakers : deux favoris en crise

17/11/2021 à 02:47 CET

pari

NBA : Bucks contre Lakers

Quiconque vous aurait dit qu’après un mois de compétition NBA on retrouverait les onzièmes champions en titre de la Conférence Est et les grands favoris pour le titre, les Lakers, à la septième place à l’Ouest, ils nous auraient traités de fous. Eh bien la réalité est très têtue dans les deux cas avec des blessures partout et de mauvais sentiments partout. Les Angelenos sont sans LeBron James, tandis que les Wisconsinites ont joué plusieurs matchs sans Khris Middleton et Jrue Holiday.

Cette situation nous a amenés à voir Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo épuisés lors des derniers matchs qu’ils ont disputés. Ils ont porté la charge et on s’attend à ce qu’il en soit ainsi dans ce match où il est clair que ni l’un ni l’autre n’ont de profondeur sur le banc. C’est pourquoi nous nous attendons à un match beaucoup plus équilibré que beaucoup ne le prévoient avec les petits détails, tels que le facteur de court, définissant l’avenir d’un match qui pourrait parfaitement être la finale NBA cette saison.

Nous avons trouvé Milwaukee parmi les grands favoris pour gagner en désaccord [1.30]tandis que les Lakers sont payés à [3.60] Puissent-ils être victorieux. Les Angelenos ont à peine joué à l’extérieur cette saison, présentant un solde négatif d’une victoire et deux défaites. De leur côté, les Bucks apparaissent après avoir écrasé les Nets lors du premier match de la saison puis perdu quatre matchs consécutifs à domicile.

En regardant les récentes défaites des Lakers et à quel point ils se sont emportés en quarts de finale, nous pensons que vous prédisez une victoire de Milwaukee par 11 points ou plus. [2.25] c’est un cheval définitivement gagnant. Nous aimons aussi le quota qui dit qu’il y aura moins de 121,5 points dans le jeu un [1.88]. Au final on a parlé de deux équipes avec des urgences et que peut-être pour une fois elles s’appliquent en défense pendant la saison régulière. Un jeu de plusieurs carats nous attend au Forum Fiserv.