Bucks vs Suns : quand se joue le « match 3 » des finales NBA ?

Horaires : A quelle heure pour voir les Bucks – Suns ?

Milwaukee Bucks et Phoenix Suns se rencontreront le jour de ce 11 juillet dans le troisième réunion des Finales NBA 2021. Le match commencera à 2:00 heures et il sera joué dans le Forum Fiserv à Milwaukee (États-Unis).

Télévision : Comment regarder les Bucks – Suns à la télévision et en ligne ?

Movistar + délivrera le Bucks vs Suns vivre avec la narration de vos commentateurs habituels. il sera possible de suivre en direct la réunion, qui commence à 2:00 heures, à travers de #Allez (composez le 8).

Bucks – Suns, en direct en ligne sur AS.com

Dans AS, vous pouvez également suivre les Bucks vs Suns. Avec nous, vous aurez le meilleur minute par minute, les images le plus choquant de la réunion et le déclarations des protagonistes, ainsi que les la chronique rien de plus à conclure.