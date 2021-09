Bucs-Cowboys, lancement de la NFL et départ à l’étranger avec Kevin Clark

Russillo partage ses réflexions sur la victoire étroite des Buccaneers sur les Cowboys lors de l’ouverture de la saison de la NFL (0:25) avant d’être rejoint par Kevin Clark de The Ringer pour discuter des choix du Super Bowl, pourquoi certains analystes doutent des Chiefs, de grandes attentes pour le Browns and the Bills, Lamar Jackson, les QB recrue, l’offensive des Titans avec Julio Jones, et plus encore (10h30). Ensuite, ils ramènent le segment de F1 préféré des États-Unis : Going Abroad. Ils discutent des changements apportés aux équipes de course de F1, du prochain Grand Prix d’Italie et du football international (45h00). Ensuite, Ryen présente un nouveau segment pour l’intersaison NBA : NBA Fax, où il parle de la situation difficile avec Ben Simmons, Klutch Sports et les Philadelphia 76ers (1:07:00). Enfin, Ryen répond à quelques questions sur les conseils de vie soumises par les auditeurs (1:14:55).

Hôte : Ryen Russillo

Invité : Kevin Clark

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

