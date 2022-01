Bucs libère Antonio Brown, prétendant qu’il n’a jamais indiqué qu’il ne pouvait pas jouer contre. Jets

— Arians vient de parler aux journalistes de Brown après la sortie… et il a insisté une fois de plus sur le fait qu’AB ne lui avait jamais dit qu’il était trop blessé pour jouer.

Au lieu de cela, Arians a déclaré que Brown se plaignait de ne pas recevoir le ballon de Tom Brady plus – et a refusé d’entrer parce que « je ne reçois pas le ballon. »

Les boucaniers de Tampa Bay

– C’est à ce moment-là qu’Arians a dit qu’il avait dit à Brown : « Vous avez terminé. Sortez le F d’ici. »

« C’est la fin de l’histoire », a déclaré Arians. « Et, espérons-le, cela se termine aujourd’hui. »

Les Buccaneers de Tampa Bay ont officiellement libéré Antonio Brown … et en annonçant la nouvelle, l’équipe a traité son ancienne star de menteuse.

Les Bucs ont déclaré dans un communiqué après avoir officiellement coupé l’écart qu’il n’avait jamais indiqué à leur personnel médical que sa cheville était trop blessée pour jouer lors du match de dimanche contre les Jets.

Brown, bien sûr, a déclaré le contraire dans une longue déclaration mercredi soir … affirmant qu’il avait dit à l’équipe qu’il était trop blessé – et que l’entraîneur-chef Bruce Ariens le voulait quand même dans le jeu.

« Alors qu’Antonio a reçu un traitement à la cheville et a été inscrit sur le rapport de blessure la semaine précédant le match de dimanche dernier, il a été autorisé à jouer par notre équipe médicale avant le début du match », ont déclaré les Bucs jeudi.

« Et à aucun moment pendant le match, il n’a indiqué à notre personnel médical qu’il ne pouvait pas jouer. »

Les Bucs ont poursuivi en disant qu’ils avaient demandé à plusieurs reprises à Antonio cette semaine d’être évalué par « un spécialiste orthopédique extérieur » … mais qu’Antonio « ne s’était pas conformé ».

« Le maintien de la santé et du bien-être de nos joueurs est de la plus haute importance pour notre organisation », ont déclaré les Bucs.

Antonio Brown a une crise aux mains des #Jets et #BraxtonBerrios pic.twitter.com/RGhSYpyrOu – Miller (@mmmmillah) 2 janvier 2022 @mmmmillah

Comme nous l’avons signalé précédemment, Brown s’est effondré en marge du match des Bucs contre les Jets au MetLife Stadium, enlever les vêtements ses serviettes et sa chemise avant de courir dans le vestiaire.

Après l’explosion, Arians a suggéré que Brown avait quitté l’équipe … Jay Glazer qu’il a essayé d’obtenir le wideout pour entrer dans le jeu à plusieurs reprises, mais AB a refusé puis est parti.

Brown, cependant, a déclaré mercredi que ce n’était pas ainsi les choses se sont passées … écrivant dans une déclaration : « Je me suis assis sur la touche et mon entraîneur est venu vers moi, très contrarié, et a crié : » Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? » Je lui ai dit : ‘C’est ma cheville.’ Mais il le savait. »

« Il n’a pas demandé de soins médicaux », a ajouté Brown. « Au lieu de cela, il m’a crié: » VOUS AVEZ FAIT! » pendant qu’il passait son doigt sur sa gorge. L’entraîneur me disait que si je ne jouais pas blessé, alors j’en avais fini avec les Bucs. «

Arians avait précédemment déclaré cette semaine que Brown ne lui avait pas indiqué à l’époque qu’il avait été blessé.

Antonio Brown vient d’enlever son maillot et son équipement et les jette dans la foule. Célébrer et a couru au vestiaire. Aucune idée de ce qui se passe. pic.twitter.com/uPALqGJGJo – Jake Brown (@JakeBrownRadio) 2 janvier 2022 @JakeBrownRadio

« Je n’ai pas arrêté », a insisté Brown dans sa déclaration. « J’ai été coupé. Je ne me suis pas éloigné de mes frères. J’ai été jeté dehors. »

Brown a déclaré lundi avoir vu un spécialiste, qui lui a dit que sa blessure à la cheville était si grave qu’elle nécessitera une intervention chirurgicale de fin de saison.

« Ce qu’ils savaient jusqu’à présent, c’est que lundi matin, j’ai subi une IRM urgente à la cheville », a déclaré Brown. « Cela montre des fragments cassés coincés dans ma cheville, le ligament arraché de l’os et une perte de cartilage, qui sont plus que douloureuses. Vous pouvez voir l’os bombé de l’extérieur. »

Brown est maintenant joueur autonome… et il a déclaré mercredi soir qu’il n’envisageait pas de prendre sa retraite.

« Une fois mon opération terminée, je serai de retour à 100% et j’attends avec impatience la saison prochaine. Les affaires vont être BOOMIN! »

