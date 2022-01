Bucs Meltdown d’Antonio Brown obtient un traitement NFT, qui devrait être vendu pour 1,5 million de dollars

Vidéo de Antonio Browneffondrement tristement célèbre qui a conduit à son coupe éventuelle des Bucs reçoit le traitement NFT … et cela peut être tout à vous, si vous avez une pièce sérieuse qui traîne.

TMZ Sports a appris … des images de l’explosion de Brown le 2 janvier au stade MetLife ont été transformées en NFT – et cela ira mis aux enchères le 13 janvier.

On nous dit que le jeton non fongible devrait recueillir un tas d’offres – et, compte tenu du degré de viralité de la vidéo après sa publication sur les réseaux sociaux, le prix final pourrait atteindre 7 chiffres.

Antonio Brown a une crise aux mains des #Jets et #BraxtonBerrios pic.twitter.com/RGhSYpyrOu – Miller (@mmmmillah) 2 janvier 2022 @mmmmillah

Le tweet à lui seul a recueilli plus de 11,5 millions de vues… et, étant donné la façon dont les NFT virales se sont vendues de manière similaire dans le passé, on s’attend à ce que l’enchérisseur gagnant puisse payer environ 1,5 MILLION $ pour posséder la pièce.

Un prix élevé, nous le savons… mais le clip est désormais inscrit dans l’histoire de la NFL.

Comme nous l’avons signalé, Brown a été expulsé des Bucs après la balade torse nu … et cela pourrait très bien être la dernière fois que le Hall of Famer potentiel est à nouveau vu porter une équipe de la NFL un jour de match.

Les enchères pour le NFT commencent à 12 h 00 HNP le 13… bonne chance !