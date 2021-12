Bud Powell et Milt Jackson sortiront les titres de la série Blue Note Reissue

Blue Note Records’ Série classique de réédition de vinyle ont annoncé que leurs prochains titres de mars comportent des sorties marquantes de Milt Jackson et Bud Powell.

Le vibraphoniste Milt Jackson était fréquemment présent sur les sessions Blue Note à l’ère du bebop. Dans le cadre de la légendaire série 1500 commencée en 1956, le label a publié la compilation 12″ Milt Jackson and The Thelonious Monk Quintet qui étendait le LP 10″ Wizard of the Vibes de Jackson avec des morceaux des dates 1948 et 1951 dirigés par Monk. La pochette de l’album a été la première conçue par Reid Miles. Cette Blue Note Classic Vinyl Edition est entièrement analogique, masterisée par Kevin Gray à partir des bandes originales et pressée sur du vinyle 180g chez Optimal.

Pendant ce temps, le 4e volume de la série The Amazing Bud Powell enregistré en 1958 a trouvé le brillant maître du piano bebop sous une forme particulièrement fine sur un ensemble bouillonnant de ses airs originaux, notamment « Buster Rides Again », « Monopoly » et « John’s Abbey ». Les vols solo inventifs de Powell brillent dans un cadre en trio avec Sam Jones à la basse et ‘Philly’ Joe Jones à la batterie.

Les pressages de la série Classic Vinyl de Blue Note sont entièrement analogiques dès qu’une source analogique est disponible, Kevin Gray masterisant directement à partir des bandes originales. Alors que les 16 premiers titres de la série se concentraient sur les classiques Blue Note les plus connus des années 50 et 60, la nouvelle série de titres organisée par Don Was et Cem Kurosman élargit sa portée pour couvrir les nombreuses époques et styles des huit titres du label légendaire. -une décennie d’histoire présentée par thèmes : Bebop, Hard Bop, Soul Jazz, Post-Bop, Avant-Garde, Les années 70, La renaissance et Joyaux cachés.

Milt Jackson and The Thelonious Monk Quintet (1948/1951) comprend les morceaux suivants :

« Lillie »

« Tahiti »

« Quoi de neuf »

« Sacs’ Groove »

« Sur la scène »

« Willow pleure pour moi »

« Cross Cross »

« Eronel »

« Misterioso »

« Preuve (prise de vue alternative) »

« Lillie (prise alternative) »

« Quatre en un (prise alternative) »

Le temps d’attente : L’incroyable Bud Powell, Vol. 4 (1958) comprend les morceaux suivants :

« Buster chevauche à nouveau »

« Sous-Ville »

« Le temps attend »

« Confiture »

« Monopole »

« Abbaye de Jean »

« Âme sèche »

« Sous-ville (prise alternative) ».

Visitez le site Web de Blue Note pour plus d’informations sur la série de rééditions Classic Vinyl.