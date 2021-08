Buda Exchange commence à demander une vérification par selfie pour les retraits vers de nouvelles adresses Bitcoin – Échanges Bitcoin News ⋆ Crypto new media

Buda, un échange de crypto-monnaie basé au Chili, a commencé à demander une vérification de selfie chaque fois qu’un utilisateur doit retirer des fonds vers une nouvelle adresse bitcoin. Cette nouvelle mesure introduit désormais une nouvelle couche de sécurité pour les utilisateurs afin d’éviter que leurs comptes ne soient piratés, mais elle ne sera obligatoire que pour ceux qui n’ont pas activé 2FA.

Buda Exchange demandera à Selfie d’effectuer des retraits vers de nouvelles adresses

Buda, une bourse chilienne anciennement connue sous le nom de Surbtc, mettra désormais en œuvre de nouvelles mesures de sécurité pour protéger ses utilisateurs contre les tentatives de piratage. La plate-forme exigera désormais que l’utilisateur envoie une vérification de selfie à chaque fois qu’un retrait vers une nouvelle adresse bitcoin est demandé. Cependant, cela n’affectera que les utilisateurs qui n’ont pas activé leurs mesures d’authentification à deux facteurs (2FA).

La mesure a été annoncée dans un courrier remis aux clients de la bourse le 22 juin, lorsqu’elle a demandé aux utilisateurs d’activer leur option 2FA afin d’être exclus de devoir se conformer à cette nouvelle mesure chaque fois qu’un retrait est dirigé vers un nouveau crypto. adresse. Selon l’e-mail, la décision de le faire a été motivée par une série de campagnes d’escroquerie par e-mail de phishing ciblant l’entreprise. L’e-mail expliquait :

Ces dernières semaines, nous avons détecté plusieurs pages qui se font passer pour Buda.com. C’est un peu comme ce faux SMS qui vient à vous pour obtenir un crédit auprès de la banque. C’est ce qu’on appelle l’hameçonnage.

Jusqu’à présent, aucune perte liée à ces attaques de phishing n’a été signalée.

Les banques sont désormais des alliées

Alors que l’échange a eu des démêlés avec des banques dans le passé en Colombie et au Chili, où ces institutions ont nié le desservir et ont même imposé un embargo bancaire à son encontre en juin 2018, aujourd’hui, l’histoire est différente. L’échange fait désormais partie du bac à sable colombien qui permet et associe des échanges de crypto-monnaie et des banques pour tester leurs opérations conjointes.

Dans le cadre de ce nouveau cadre, Buda s’est désormais associée à la banque de Bogota, offrant à ses clients la possibilité d’effectuer des dépôts et des retraits directs respectivement vers et depuis la bourse. Alors que ces opérations étaient déjà soutenues par les banques colombiennes, cette nouvelle alliance reconnaît celles-ci comme des transactions officielles aux bourses, libérant les utilisateurs de tout blocage ou autres mesures que l’opérateur bancaire pourrait prendre. Cela s’est produit avec Binance et plusieurs banques au Royaume-Uni

